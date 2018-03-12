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الإثنين، 12 مارس 2018 12:14 م
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صور.. تعزيزات أمنية بمحيط مقر سفير إيران بالنمسا عقب مقتل مسلح حاول طعن حارس

الإثنين، 12 مارس 2018 10:17 ص
صور.. تعزيزات أمنية بمحيط مقر سفير إيران بالنمسا عقب مقتل مسلح حاول طعن حارس انتشار قوات الشرطة بمحيط مقر السفير الإيرانى





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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انتشرت قوات الشرطة النمساوية، وفرضت مزيدا من التعزيزات الأمنية بمحيط مقر إقامة السفير الإيرانى بفيينا، عقب أن هاجم رجل نمساوى بحوزته سكين أحد الحراس أمام مقر إقامة سفير إيران فى النمسا، فقام الحارس بقتله بسلاح الخدمة، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وقال هارالد موسر المتحدث باسم الشرطة المحلية، لوكالة إن المهاجم البالغ 26عاما "قُتل فى مكان" الهجوم، وأضاف أن الوقائع حصلت نحو الساعة 23,35 فى أحد الأحياء السكنية بفيينا.

انتشار تعزيزات أمنية بمحيط مقر اقامة السفير الايرانى
انتشار تعزيزات أمنية بمحيط مقر اقامة السفير الايرانى

 

انتشار قوات الشرطة بمحيط مقر السفير الايرانى بالنمسا
انتشار قوات الشرطة بمحيط مقر السفير الايرانى بالنمسا

 

فرض طوقا أمنيا عقب الحادث
فرض طوقا أمنيا عقب الحادث

 


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