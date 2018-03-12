صور.. تطوير الوحدات الصحية بالأقصر.. ولجان لمتابعة تقديم الخدمة للمواطنين







الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، طفرة كبيرة في أعمال تطوير وتجديد الوحدات الصحية بمختلف مدن وقرى ونجوع الأقصر، وذلك تحت إشراف محمد بدر محافظ الأقصر الذي يتابع أولاً بأول كافة أعمال رفع كفاءة مستوي تلك الوحدات الصحية لخدمة الأهالي، حيث تضم المحافظة 119 وحدة صحية في الأقصر وأرمنت وإسنا والقرنة والزينية والبياضية وطيبة، أغلبها دخلت مرحلة التطوير لرفع مستويات الخدمة الصحية لأهالي المحافظة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن أعمال تطوير تلك الوحدات تنوعت ما بين دعم من وزارة الصحة لعدد من الوحدات التي تحتاج لتجهيزات وأثاث وفرش وكذلك أجهزة ومعدات تخدم كافة التخصصات للأهالي، ومن جانب آخر بدعم من محمد بدر محافظ الأقصر الذي يقوم بتوفير مبالغ كل فترة لتطوير الوحدات الصحية، وكانت آخرها 10 ملايين جنيه خصصها نهاية العام الماضي لتطوير عدد من الوحدات بجنوب المحافظة.

وأضاف وكيل صحة الأقصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من بين أعمال التطوير للوحدات الصحة، قام وفد من البنك الدولى، بتنظيم زيارات لوحدات صحية بالمحافظة بهدف تقييم مستوى الخدمة ومؤشرات الأداء، وذلك في إطار بروتوكول العمل بين البنك الدولى ووزارة الصحة المصرية لتطوير العمل والخدمة بالوحدات الصحية، وتشمل الاتفاقية 43 وحدة صحية فى محافظة الأقصر، بينها 23 وحدة بالمرحلة الأولى و20 وحدة أخرى بالمرحلة الثانية، ويقوم البنك الدولى بدعم برنامج الحكومة الحالى لتطوير الوحدات الصحية من حيث الجودة ورفع كفاءة العمل، وذلك بتكلفة تبلغ 75 مليون جنيه، تستهدف 1000 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، وتابع وفد البنك الدولى، أن الخدمات التى تقدمها الوحدة للأم والطفل من حيث الارتقاء بالمستوى الصحى للمجتمع بتقديم خدمات وقائية وعلاجية متكاملة طبقاً لمعايير الجودة المصرية.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، أنه أيضاً لمواجهة أزمة نقص الأطباء التى يعانى منها القطاع الصحى بالأقصر، قامت وزارة الصحة بالاتفاق مع البنك الدولى بتنفيذ مشروع لتوفير عدد من الأطباء للعمل بالوحدات الصحية التى تعانى من عدم وجود أطباء لها، وتم التعاقد مع 18 طبيبا حتى الآن، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء) التابعة لوزارة التعاون الدولى - البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومديرية الصحة لتطوير الوحدة الصحية لدعم وتطوير وحدة النجوع بحرى الصحية بالنواصر في مركز ومدينة إسنا، وفقاً لنموذج طب الأسرة بكافة تفاصيله، كما أعلن مسئولو مؤسسة مصر الخير عن المشروعات التى تم تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة فى قطاع الصحة فقد تم الانتهاء من تطوير الوحدات الصحية بكل من قرى "النجوع قبلى، البعيرات، الديمقراط، المريس، الرزيقات قبلى، المطاعية، منشأة العمارى، الحلة، أصفون، الرياينة، ويجرى استكمال تطوير الوحدات الصحية بالدبابية، ونجع غريب، وجزيرة الكيمان، وتوماس 2، والشيخ أحود، وحاجر الضبعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن الوحدات الصحية بالمحافظة عانت كثيراً لعدم الاهتمام الكبير ولكنها حالياً بدأت فى أخذ كامل حقوقها لتكون بديل حقيقى وقوى وليس مبنى فقط داخل القرى والنجوع لخدمة المرضى من الأهالى بالأقصر، مؤكداً على أنه يجرى أيضاً التخطيط لحلول جذرية لأزمات الوحدات عبر التنسيق مع عدد من أطباء المحافظة بضرورة تقسيم أيام العمل الخاصة بهم خلال الأسبوع على وحدتين صحيتين، وذلك لضمان تغطية العمل بكافة الوحدات الصحية وتشغيلها جميعًا، نظرًا لنقص الكوادر الطبية بالمحافظة لحين توفير تعاقدات جديدة للأطباء الجدد، موضحاً أن الوحدات الصحية تعانى من نقص كبير فى عدد الأطباء يصل إلى أكثر من 50%.

وأعلن أيضاً الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن اعتماد 27 وحدة صحية بالأقصر طبقاً لمعايير الجودة، تمهيداً للانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، وتم الاعتماد من خلال لجنة متخصصة من وزارة الصحة، موضحاً أن اعتماد الوحدات الصحية للدخول ضمن منظومة التأمين الصحى الجديدة تتم من خلال 4 معايير، وتشمل معايير إنشائية خاصة بمبنى الوحدة الصحية، ومعايير تجهيزات معدات طبية يجب توافرها بالمبنى، ومعيار القوى البشرية وتتضمن وجود الطبيب وطاقم التمريض والعاملين بالكامل، ومعيار سياسات العمل ويشمل وجود فريق لمكافحة العدوى وغيره.

ومن جانبه كشف الدكتور هشام الراوي مدير المكتب الفني بمديرية صحة الأقصر، أنه يجري تسيير لجان دورية للمرور علي كافة الوحدات الصحية بالمحافظة، لمتابعة آداء الأطباء في خدمة المواطنين، بناء على توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، حيث يتم التفتيش عليها للتأكد من سير العمل والتزام الاطباء، وإعداد تقارير وافية بكافة تفاصيل العمل داخل الوحدات التي يتم زيارتها لضمان التزام الفرق الطبية كل بنوباتجيته.

وأضاف مدير المكتب الفني بصحة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن تم مؤخراً توفير الأمصال بالوحدات الصحية وارسال بيان اسبوعى برصيد الامصال لكل وحدة على حدة، وانتداب الأطباء بين الوحدات بعد موافقة مدير الرعاية الأساسية ووكيل وزارة الصحة، كما يجري المرور الشهرى لمديرى الادارات بعدد 15 مرور شهريا ويتم التقيم بناء عليه، ويتم التشديد علي ضرورة تواجد الأطباء بالنوبتجيات والمتخلف عن آداء عمله يعرض نفسه لمسائلات قانونية قد تصل إلى وقفه عن العمل، وتقرر أن تكون حوافز الإشراف والتقييم لأعضاء المديرية مقترنة بالمرور المسائي على الوحدات والمستشفيات.

وفي نفس السياق، يقول محمد بدر محافظ الأقصر، أنه يوجد في المدن والقري 119 وحدة صحية تخدم أكثر من 600 ألف مواطن بمحافظة الأقصر، تعاني عدد منها من أزمات متكررة إما بتغيب الأطباء وفريق التمريض والموظفين عن العمل، حيث تم العمل بكل قوة علي مواجهة تلك الأزمات بالوحدات الصحية لضمان تقديمها أفضل خدمة للمواطن الأقصري، ولذلك كلف رؤساء المدن بحصر كافة إحتياجات الوحدات الصحية بالتعاون مع مسئولي الصحة بالأقصر، وإعداد تقرير مفصل بمطالب كل وحدة صحية وإرساله لمديرية الشئون الصحية بالأقصر لدعم هذه الوحدات.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضاً بعد الشكاوي المتكررة العمل علي تشغيل 11 وحدة صحية بمركز إسنا جنوب المحافظة طوال 24 ساعة بكامل قوتها وبطاقم التمريض والصيدلية، مع توفير جميع الأدوية والأمصال، وهي وحدات "العضايمة وكومير والقرايا وتوماس ونجع احمد سعيد وأصفون والكيمان والغريرة والحلة والمعلا والنجوع قبلي"، بالإضافة إلي وحدتين سيعملان بكامل طاقتهما حتى الساعة الثانية عشر ظهراً بقرى الدير والشغب، مؤكداً علي تكليفه إدارات التفتيش المختلفة لخروج حملات مكثفة علي المستشفيات والوحدات الصحية لضبط الأداء ومتابعة سير العمل بالمؤسسات الصحية بالمحافظة، مشددا علي ضرورة إتباع سياسة الثواب والعقاب ومجازاة المقصرين في عملهم ومكافأة المجتهدين ضمانا لتقديم خدمة طبية متميزة لاهالي الأقصر بالتزامن مع عمليات التطوير التي تتم بكافة مستشفيات الاقصر.

وأسفرت حملات التفتيش المالى والإدارى بمحافظة الأقصر، مؤخراً على عدد من المواقع والمؤسسات عن وجود تغيب 16 من الأطباء والموظفين والعمال وتركهم العمل بدون سند قانونى، وشملت الحملة المرور على الوحدة الصحية بالقرية بمركز إسنا، ووحدة طب الأسرة بالقرايا، والوحدة البيطرية بالنمسا، والوحدة الصحية بنجع الطويل بالكرنك، حسب بيان صحفي، وأصدر المحافظ قراراً بإحالة كافة الموظفين المتغيبين عن العمل، وتاركي مقر عملهم بالإدارات المذكورة إلى الشئون القانونية للتحقيق.



الوحدات الصحية بالأقصر تدخل فى طفرة تطوير كبيرة لخدمة أهالى مدن وقرى المحافظة



المحافظ: لدينا 119 وحدة صحية نسعى لتحويلها بالكامل لمستشفيات عالمية مصغرة لخدمة كل مواطن



بروتوكولات تعاون مختلفة لرفع مستوي أكثر من 60 وحدة صحية خلال الفترة المقبلة



وزارة الصحة والمحافظة يطوران الوحدات بخطط دائمة



البنك الدولى يقوم بتطوير 43 وحدة صحية بالأقصر



البنك الدولى وفر 18 طبيبا لمواجهة أزمات نقص الكوادر بوحدات الأقصر



مبادرة النداء ومؤسسة مصر الخير دخلتا فى تطوير 16 وحدة صحية مؤخراً



الصحة تعتمد 27 وحدة صحية بمعايير الجودة لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل



جانب من رفع كفاءة الوحدات الصحية بالأقصر



وحدة نجع الخطباء تستعد لتطوير شامل قريباً



جولات المحافظ المتكررة على عمل الوحدات الصحية بالأقصر



جانب من خدمات المواطنين داخل الوحدات الصحية



الكشف علي الأهالى فى الوحدات الصحية بالأقصر



موظفو الوحدات الصحية خلال استقبال المرضى



جانب من رفع كفاءة الوحدات الصحية