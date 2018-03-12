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صور.. تجدد الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية واليهود المحتجين ضد التجنيد

الإثنين، 12 مارس 2018 07:06 م
صور.. تجدد الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية واليهود المحتجين ضد التجنيد الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم بسبب التجنيد الإجبارى





كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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جدد اليهود المتدينين "الحريديم" مساء اليوم الاثنين، المظاهرات والاحتجاجات الرافضة لتجنيدهم بجيش الاحتلال الإسرائيلى وفرض الخدمة العسكرية عليهم كبديل عن تعلم "التوراة".

ووقعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية واليهود المتظاهرين ضد التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال الإسرائيلى، وذلك بعدما أغلق المتظاهرون أحد الشوارع الرئيسية فى بلدة بنى براك بالقرب من تل أبيب.

وتأتى هذه الاحتجاجات بعدما رفض مجلس ما يسمّى بـ"حكماء التوراة" الذى يرأسه أديرور جور فى إسرائيل، الموافقة على الميزانية بسبب التجنيد الإجبارى فى تل أبيب

وبعث الأمين العام لمجلس حكماء التوراة الأصوليين مردخاى شتيرن، رسالة إلى أعضاء الكنيست قال فيها: "لقد طلب منى أن أبلغكم أن قرار الحاخامات، ومجلس حكماء التوراة، عدم الموافقة على الميزانية إذا لم تتم الموافقة على إعفائنا من التجنيد".

ويسعى نتنياهو إلى احتواء الأزمة الائتلافية التى تفجّرت على خلفية مطالبة أحزاب “الحريديم” إلغاء قانون التجنيد، واشتراط التصويت على ميزانية الدولة للعام 2019 فى القراءتين الثانية والثالثة، قبل خروج الكنيست إلى عطلة الربيع، الأربعاء المقبل، والتى تستمر لفترة ما بعد الأعياد العبرية، منتصف أبريل المقبل.

الحريديم يقطعون الطريق
الحريديم يقطعون الطريق

 

الشرطة الإسرائيلية تسحل يهودى متظاهر
الشرطة الإسرائيلية تسحل يهودى متظاهر

 

تجدد الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم بسبب التجنيد الإجبارى
تجدد الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم بسبب التجنيد الإجبارى

 

مظاهرات ضد التجنيد الإجبارى فى إسرائيل
مظاهرات ضد التجنيد الإجبارى فى إسرائيل

 

اشتباكات قرب تل أبيب
اشتباكات قرب تل أبيب

 

اليهود المتدينيين
اليهود المتدينيين

 

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

 

سحل المتظاهرين
سحل المتظاهرين

 

 


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