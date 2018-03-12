صور.. "بكرة" لينا تنظم مؤتمرا لتأييد الرئيس بنادى العزيمة بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مؤسسة "بكرة لينا"، مؤتمرًا حاشدًا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية بنادى العزيمة بالإسماعيلية، شارك فيه العشرات من أعضاء نادى العزيمة من ذوى القدرات والاحتياجات الخاصة تحت شعار "انزل وشارك" للدعوة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأقيم المؤتمر داخل مقر نادى العزيمة بالإسماعيلية بحضور محمد خلف مسئول المؤسسة بالإسماعيلية والمهندس سعيد شعيب أمين التنظيم بفرع المؤسسة بالإسماعيلية والعديد من الشخصيات ومسئولى نادى العزيمة بالإسماعيلية.

واستعرض المشاركون فى المؤتمر مدى حب الرئيس لذوى الاحتياجات الخاصة ومنزلتهم الخاصة لدى الرئيس لأن منهم من حقق بطولات عالمية ورفع اسم مصر خفاقًا عاليًا بين الدول كما أشار إلى أن الرئيس يولى ذوى الاحتياجات والقدرات الخاصة اهتمامًا خاصًا وذلك من خلال لقائه بهم عدة مرات.

وأكد المشاركون، فى المؤتمر، أهمية المشاركة بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجبا وطنيا، مشيرين إلى أن الرئيس السيسى نجح فى تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الجمهورية برغم التحديات التى تواجهها البلاد.

كما حث المؤتمر المواطنين على ضرورة المشاركة السياسية والنزول للانتخابات للإدلاء بأصواتهم، وتوعية المواطنين بإنجازات الرئيس فى فترة حكمه الأولى، وعدم الانصياع للدعوات المشبوهة لمقاطعة الانتخابات، والالتفاف حول القيادة السياسية، مشيرين إلى أن الرئيس السيسى نجح فى العبور بمصر لبر الأمان من خلال توفير الأمن والأمان والقضاء على مخططات الجماعات الإرهابية.

وأكد المشاركون فى المؤتمر حتمية النزول الى لجان الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات فى التوقيت المحدد له 26 و27 و28 من مارس الجارى للمشاركة الحقيقية فى اختيار الرئيس واستكمال حقه فى الممارسة الديمقراطية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتكملة مسيرة التنمية والبناء لمصر الجديدة موجهين رسالة للعالم أجمع أننا كمصريين جميعًا على قلب رجل واحد فى مواجهة كل التحديات التى تواجه مصر على كل المستويات مؤكدين مدى وعى الشعب المصرى العريق.

وجدد الحاضرون الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية وأعلنوا تأييدهم للرئيس الوطنى عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.



منصة المؤتمر



السلام الوطنى



محمد خلف يتحدث



جانب من الحضور



جانب من المنصة



جانب من أعضاء نادى العزيمة



مسئولى حملة بكرة لينا



السلام الوطنى



جانب من الحضور