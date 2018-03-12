صور.. بريطانيا تمهل موسكو حتى الثلاثاء للرد على تسمم الجاسوس الروسى







أ ف ب

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى اليوم الاثنين، إن "من المرجح بشدة" أن موسكو مسؤولة عن تسمم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا فى إنجلترا.

وأضافت ماى أمام البرلمان أنه إما أن الدولة الروسية مسئولة مباشرة عن تسممهما أو أنها سمحت بوصول غاز أعصاب إلى أيدى جهات أخرى.

ومن جانبه، اتهمت السفارة الروسية فى لندن الاثنين، الحكومة البريطانية بممارسة "لعبة بالغة الخطورة" فى طريقتها للتحقيق فى تسميم العميل الروسى المزدوج السابق سيرجى سكريبال فى انجلترا.

وقال المتحدث باسم السفارة فى بيان إن "سياسة الحكومة البريطانية الحالية تجاه روسيا تعتبر لعبة خطرة للغاية مع الرأى العام البريطانى" وأضاف "هذا يوجه التحقيق ضمن مسار سياسى عديم الجدوى، وينطوى على عواقب خطيرة طويلة الأجل على علاقاتنا الثنائية".



تيريزا ماي



رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى