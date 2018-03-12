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صور.. بدء مؤتمر "مستقبل وطن" لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة فى دمياط

الإثنين، 12 مارس 2018 07:16 م
صور.. بدء مؤتمر "مستقبل وطن" لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة فى دمياط مؤتمر مستقبل وطن لتأييد السيسى بانتخابات الرئاسة بدمياط





دمياط عبده عبد البارى
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بدأ، منذ قليل، المؤتمر الجماهيرى الحاشد، الذى ينظمه حزب مستقبل وطن بدمياط لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة المقبلة، ويقام المؤتمر  تحت عنوان "انزل شارك دى بلدك".

ويشارك فى حضور المؤتمر المقام بميدان الساعة وسط مدينة دمياط، النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، والعامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى، والمهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، ومحمد سامى سليمان أمين عام الحزب، العديد من قيادات العمل السياسى والشعبى والخدمى والتنفيذى ونواب البرلمان بدمياط .

وشهد المؤتمر حضور آلاف المواطنين من الرجال والسيدات والأطفال حاملين لافتات تأييد الرئيس وإعلام مصر وصور للرئيس عبد الفتاح السيسى.

 
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