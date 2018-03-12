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صور.. العاهل الأردنى: نقف بكل طاقاتنا إلى جانب الشعب الفلسطينى

الإثنين، 12 مارس 2018 03:04 م
صور.. العاهل الأردنى: نقف بكل طاقاتنا إلى جانب الشعب الفلسطينى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى





عمان (أ ش أ)
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أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق، والدفاع عن حقوقه المشروعة فى الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الملك عبدالله الثانى مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى قصر الحسينية بعمان اليوم الاثنين، ركزت على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام.

وذكر الديوان الملكى الهاشمى أنه تم خلال المباحثات، التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حيال التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس.. كما أكد الملك عبد الله الثانى استمرار الأردن فى بذل الجهود والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لإعادة إحياء عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت العاهل الأردنى، فى هذا السياق، إلى أن التوصل إلى سلام عادل وشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، وتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.. وجدد رفض المملكة للسياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية والاعتداءات المتكررة على المقدسات فى القدس، مؤكدا استمرار الأردن فى القيام بدوره التاريخى فى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الفلسطينى بالجهود الذى يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى فى الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس.

العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والرئيس الفلسطينى
العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والرئيس الفلسطينى

 

الملك عبد الله الثانى وابو مازن
الملك عبد الله الثانى وابو مازن

 

لقاء العاهل الأردنى الرئيس الفلسطينى
لقاء العاهل الأردنى الرئيس الفلسطينى

 


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