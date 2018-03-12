صور.. الرئيس الفرنسى يختتم زيارته للهند بجولة فى مواقع أثرية هندوسية







(أ ف ب)

يختتم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، زيارة دولة استمرت ثلاثة أيام إلى الهند برحلة إلى فاراناسى فى قلب البلاد إحدى أقدم المدن فى العالم والموقع المقدس للهندوسية.

ويزور ماكرون سهل الغانج مهد الهندوسية بصحبة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى الذى التقاه مرات عدة خلال الزيارة التى تهدف الى تعزيز العلاقات بين باريس ونيودلهى.

ويدشن المسؤولان قبل الظهر محطة للطاقة الكهربائية الضوئية بقوة 100 ميجاواط فى ميرزابور (50 كلم غرب فاراناسي) والتى شيدتها مجموعة "إنجى" الفرنسية. وتندرج هذه المبادرة فى اطار تعزيز الطاقة الشمسية خلال زيارة ماكرون الى الهند، وتأتى غداة القمة التأسيسية للتحالف الشمسى الدولى التى شارك فى ترؤسها.

وينتقل ماكرون بعدها بصحبة مودى إلى ضفة الغانج حيث يأتى ملايين المؤمنين كل عام للصلاة عند الدرج الذى ينتهى تحت النهر المقدس.

تشكل فاراناسى علاوة على تاريخها وطابعها الدينى، واجهة للقوميين الهندوس الحاكمين حاليا فى البلاد. فقد ترشح مودى فى هذه الدائرة فى الانتخابات التى أوصلته الى السلطة. وهو يريد ان ينتقل بهذه المدينة نفسها الى العصر الحديث مع جعلها رمزا لمشروعه "المدن الذكية" الذى يقوم على مدن خضراء متصلة بشبكة الهند المستقبلية.

وبحسب الديانة الهندوسية فان الوفاة واحراق الجثمان فى فاراناسى يحرران الروح ويضعان حدا لدورة التقمص اللامتناهية.

وكثف ماكرون خلال زيارته المبادرات والتصريحات الودية إزاء الهند ورئيس حكومتها. وأعرب عن الأمل فى ان تصبح فرنسا "بوابة دخول" عملاق جنوب أسيا إلى أوروبا بعد الفراغ الناجم عن بريكست.

وترأس ماكرون ومودى الاحد القمة التأسيسية للتحالف الشمسى الدولى الذى يهدف إلى توفير "البيئة" التى تؤمن الحلول التكنولوجية والموارد المالية والقدرات الإنتاجية على نطاق واسع للدول الـ121 الواقعة على مدار السرطان.

كما تباحثا مطولا قبلها بيوم فى العاصمة الهندية. ووقعت فرنسا والهند فى هذه المناسبة إتفاقية للتعاون اللوجستى فى المحيط الهندى حيث يثير التواجد المتزايد للصين قلق نيودلهى.

وتناولا أيضا مشروع بناء محطة نووية من ستة مفاعلات من طراز "أيه بى أر" ستشيدها مجموعة "او دى اف" الفرنسية فى جايتابور (الساحل الجنوبى الغربى للهند). ورحب الوفد الفرنسى ب"تقدم ملفت" فى هذا الملف الذى لا يزال قيد الدرس منذ عقد اذ يثير احتجاجات محلية شديدة متعلقة بمخاوف حول البيئة.

وبعد ظهر الاحد، زار ماكرون مع زوجته بريجيت ضريح تاج محل التاريخى جنوب نيودلهى، حيث أبدى اعجابه بهذا الموقع "المذهل" قائلا انه "يروى الكثير عن الروح البشرية والآلام الكبيرة وعن حضارة إمتدت من الهند إلى منغوليا ومن الصين إلى تركيا".

وقد شكل تاريخ معلم تاج محل خلال الأشهر الأخيرة موضع تشكيك من جانب فئة من القوميين الهندوس، فى جدل يندرج فى سياق حالة أوسع فى الهند تطاول منذ سنوات الإرث المسلم فى البلاد، وشدد ماكرون أمام هذا الصرح على أن "قوة الهند مردها إلى قدرتها فى التوفيق بين الديانات والحضارات فيها".



الرئيس الفرنسى وقرينته فى زيارة لضريح تاج محل الهندوسى



ماكرون وزوجته داخل ضريح تاج محل خلال زيارته للهند



ماكرون وزوجته فى تاج محل