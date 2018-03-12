صور.. التشيليون يحتفلون بفوز الرئيس "بينيرا" بولاية جديدة لرئاسة البلاد

صور.. التشيليون يحتفلون بفوز الرئيس "بينيرا" بولاية جديدة لرئاسة البلادالإثنين، 12 مارس 2018 03:16 ص
التشيليون يحتفلون بفوز الرئيس
كتب عبد الوهاب الجندى
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احتفال أنصار الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا، والذى فاز بولاية رئاسية جديدة للبلاد، فى شوارع العاصمة سانتياجو وعدد من المدن الأخرى بالأعلام والألعاب النارية، وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد سيباستيان بينيرا أثناء مراسيم تنصيبه، أن يسعى للتركيز على تسريع النمو الاقتصادى للبلاد، وذلك خلال ولايته التى تستمر حتى 2022.
سيباستيان بينيرا هو مالك سابق لقناة تلفزيونية وناد لكرة القدم، وأحد أغنى أغنياء تشيلى بثروة تقدر بـ 2,7 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس، وكان انتخب فى 2010 كاول رئيس يمينى فى تشيلى منذ عودة الديمقراطية بعد دكتاتورية اوغوستو بينوشيه (1973-1990).
احتفالات التشيليين
احتفالات في الشوارع
التقاط الصور مع الرئيس الجديد
الرئيس التشيلي الجديد يسير في الشارع
الرئيس الشيلي الجديد سيباستيان بينيرا وزوجته
الرئيس الشيلي الجديد سيباستيان بينيرا
أنصار الرئيس الشيلي سيباستيان بينيرا
جانب من حفل التنصيب
رفع أعلام تشيلي
سيدات يحملن صورة الرئيس
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