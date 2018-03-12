صور.. البيت الأبيض: ترامب سيستقبل ولى العهد السعودى 20 مارس الجارى







أ ف ب - رويترز

أعلن البيت الأبيض الاثنين، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيستقبل صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى فى 20 مارس فى واشنطن.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية خلال مؤتمرها الصحفى اليومى "يتطلع الرئيس إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية".



المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية



سارة ساندرز المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية



سارة ساندرز