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صور.. البيت الأبيض: ترامب سيستقبل ولى العهد السعودى 20 مارس الجارى

الإثنين، 12 مارس 2018 09:17 م
صور.. البيت الأبيض: ترامب سيستقبل ولى العهد السعودى 20 مارس الجارى المتحدثة باسم البيت الأبيض





أ ف ب - رويترز
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أعلن البيت الأبيض الاثنين، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيستقبل صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى فى 20 مارس فى واشنطن.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية خلال مؤتمرها الصحفى اليومى "يتطلع الرئيس إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية".

المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية
المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية

 

سارة ساندرز المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية
سارة ساندرز المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية

 

سارة ساندرز
سارة ساندرز

 

كلمة للمتحدثة باسم الإدارة الأمريكية
كلمة للمتحدثة باسم الإدارة الأمريكية

 


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