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الإثنين، 12 مارس 2018 06:11 م
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صور.. افتتاح معرض بغداد للأسلحة والمعدات العسكرية بالعراق

الإثنين، 12 مارس 2018 03:03 م
صور.. افتتاح معرض بغداد للأسلحة والمعدات العسكرية بالعراق افتتاح معرض بغداد للأسلحة





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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افتتح فى العاصمة العراقية بغداد ، اليوم الأثنين ، المعرض السنوى للأمن والدفاع فى معرض بغداد الدولى بمشاركة عربية وعالمية.

 وعرضت الشركات المشاركة فى المعرض، أحدث المنظومات الدفاعية والمعدات العسكرية وأنظمة الاسناد والدعم اللوجستى المتقدم.

ويتركز المعرض بالدرجة الأساس على عرض أنواع الاسلحة المتنقلة وتقنياتها إضافة إلى شرح مفصل عن كل سلاح معروض.

ويأتى المعرض هذا العام فى ظل تزايد حاجة العراق إلى الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية فى الحرب التى تخوضه ضد تنظيم "داعش" .

أجهزة اتصالات متطورة
أجهزة اتصالات متطورة

 

استعراض للصواريخ فى معرض بغداد
استعراض للصواريخ فى معرض بغداد

 

أنواع مختلفة من الصواريخ
أنواع مختلفة من الصواريخ

 

جانب من معرض الاسلحة فى بغداد
جانب من معرض الاسلحة فى بغداد

 

جانب من معرض بغداد
جانب من معرض بغداد

 

دبابة متطورة داخل معرض بغداد للاسلحة
دبابة متطورة داخل معرض بغداد للاسلحة

 

صاروخ متطور فى معرض بغداد
صاروخ متطور فى معرض بغداد

 

 


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