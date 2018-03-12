صور.. استمرار اختبارات الموهوبين بقطور وبسيون بالغربية لليوم الثانى







الغربية - عادل ضرة

تواصلت لليوم الثانى على التوالى فعاليات المشروع القومى للموهوبين رياضيًا، والذى تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، بالتعاون مع محافظة الغربية ومديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وتتواصل اختبارات الموهوبين رياضيا بالقطاع الرابع، ويشمل طلاب مدارس قطور وبسيون والمتقدمين فى ألعاب "التايكوندو- كرة اليد - كرة السلة - العاب القوى - رفع الأثقال -الملاكمة -المصارعة -الجودو وتنس الطاولة".

يذكر أنه تم تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة وتوجيه التربية الرياضية لنشر التعليمات الخاصة بالمشروع، والنزول إلى المدارس، واكتشاف الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.



اختبارات الموهوبين بقطور وبسيون بالغربية



اختبارات الموهوبين بقطور وبسيون بالغربية



اختبارات الموهوبين بقطور وبسيون بالغربية



اختبارات الموهوبين بقطور وبسيون بالغربية