صور.. إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية شمال الأقصر







الأقصر - أحمد مرعى

شن رجال مجلس مدينة الزينية شمال الأقصر حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك بناء على توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، بضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بكل مدن وقرى المحافظة.

وفى هذا الصدد قال عبد النبى يوسف مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالزينية إن الحملة خرجت بناء على توجيهات أحمد حسين همام رئيس مدينة الزينية، وبقيادة أحمد أبو عيش سكرتير رئيس المدينة، وتم تأمين الحملة بقوة أمنية بقيادة مساعد مدير الأمن، والنقباء أحمد حسين ويحيى جامع، وأسفرت عن إزالة 9 حالات عبارة عن 5 مقاهى و4 حالات أسوار مبنية من الطوب الأبيض مقامة على أرض زراعية، وجميع الحالات بقرية الزينية بحرى وقبلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



مجلس مدينة الزينية يزيل 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية



إزالة مخالفات وغلق وتشميع مقاهى بمدينة الزينية