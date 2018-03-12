صور .. إزالة 22 حالة تعد على مساحة 6112 متر بقرية الصوامعة شرق بأخميم







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج،تنفيذ 22 قرار إزالة على مساحة 6112 متر أراضى املاك الدولة بقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم ، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والحفاظ عليها .

وأوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم فى بيان له، أن الحملة التى شارك فيها عمال ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم والوحدة المحلية لقرية نيدة، قامت بإزالة تعديات الأهالى على مساحة 6112 متر ، وهى عبارة عن عشش وغرف مبنية بالطوب الأبيض البلوك ، مؤكدا على عدم التهاون فى إزالة أى تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق مركز أخميم تنفيذا لتوجيهات المحافظ .

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية برصد حالات التعدى ومخالفات البناء وإزالتها فورا وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

كما أعلن أيمن عبد المنعم ، استمرار حملات النظافة والتجميل بشوارع وقري مركز ومدينة المراغة ، وذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل رفع كفاءة الشوراع والميادين ، مشددا علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع ، وذلك للارتقاء بمستوي النظافة وتقديم افضل مستوي من الخدمة للمواطنين .

ومن جانبه قال محمد إمبابي رئيس الوحدة المحلة لمركز ومدينة المراغة ، أن الوحدة المحلية تواصل تطبيق منظومة النظافة والتجميل التي تتبعها من تمهيد الشوارع وتجميلها ، عن طريق المعدات وقسم الاشغالات وقسم الطرق بالوحدة ، حيث يتواصل العمل لرفع الاشغالات من شارع النزلة من الباعة الجائلين وأصحاب المحلات ، وكذلك تسوية وتمهيد الشارع لاستكمال الترميمات الأسفلتية بشوارع مدينة المراغة ، وتم القيام بحملة مكبرة بامتداد شارع النزلة ، ومكتب البريد ، وملحق مجلس المدينة ، وجاري أعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات .



ازالة تعديات



ازالة تعديات



ازالة تعديات



اعمال النظافة والتجميل بشوارع المراغة



اعمال النظافة والتجميل بشوارع المراغة



اعمال النظافة والتجميل بشوارع المراغة

اعلن الدكتور ايمن عبد المنعم ... استمرار حملات النظافة والتجميل بشوارع وقري مركز ومدينة المراغة ، وذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل رفع كفاءة الشوراع والميادين ، مشددا علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع ، وذلك للارتقاء بمستوي النظافة وتقديم افضل مستوي من الخدمة للمواطنين .

ومن جانبه قال محمد امبابي رئيس الوحدة المحلة لمركز ومدينة المراغة أن الوحدة المحلية تواصل تطبيق منظومة النظافة والتجميل التي تتبعها من تمهيد الشوارع وتجميلها ، عن طريق المعدات وقسم الاشغالات وقسم الطرق بالوحدة ، حيث يتواصل العمل لرفع الاشغالات من شارع النزلة من الباعة الجائلين واصحاب المحلات ، وكذلك تسوية وتمهيد الشارع لاستكمال الترميمات الاسفلتية بشوارع مدينة المراغة ، وتم القيام بحملة مكبرة بامتداد شارع النزلة ، ومكتب البريد ، وملحق مجلس المدينة ، وجاري اعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات .