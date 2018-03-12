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صور.. أهالى ميت إشنا بالدقهلية يشيعون جنازة شهيد الواجب فى سيناء بالزغاريد

الإثنين، 12 مارس 2018 04:29 م
صور.. أهالى ميت إشنا بالدقهلية يشيعون جنازة شهيد الواجب فى سيناء بالزغاريد جانب من جنازة الشهيد





الدقهلية -شريف الديب
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شيع أهالى قرية ميت إشنا التابعة لمركز أجا بالدقهلية جنازة الشهيد المجند إبراهيم محمد أحمد 21 سنة، من قوة معسكر الإسماعيلية الذى استشهد أثناء أداء واجبه الوطنى فى العملية الشاملة "سيناء 2018" وقد أقيمت له جنازة عسكرية مهيبة شارك فيها أهالى القرى المجاورة لمواراة الجثمان الثرى من مسجد الصحابة بالقرية.

 

وشارك بالجنازة الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية وعطياء سكرية رئيس مدينة أجا ومساعد مدير الأمن للمنطقة الجنوبية والمستشار العسكرى العميد أحمد صالح ولفيف من القيادات العسكرية والتنفيذية وسعد عبد الله مدير عام العلاقات العامة والإعلام .

 

وردد الأهالى خلال الجنازة هتافات: "كلنا فداء مصر.. لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، وسط زغاريد سيدات القرية وأقارب الشهيد.

 

يذكر أن للشهيد شقيقًا يدعى أحمد 19 سنة يؤدى الخدمة العسكرية فى سيناء وشقيقتا ووالده يعمل مزارعا ووالدته ربة منزل.

تشيع جنازة شهسد الدقلهليه (1)
 
تشيع جنازة شهسد الدقلهليه (2)
 
تشيع جنازة شهسد الدقلهليه (3)
 
تشيع جنازة شهسد الدقلهليه (4)
 
تشيع جنازة شهسد الدقلهليه (5)
 
تشيع جنازة شهسد الدقلهليه (6)
 
 
تشيع جنازة شهسد الدقلهليه (8)
 
تشيع جنازة شهسد الدقلهليه (9)
 
تشيع جنازة شهسد الدقلهليه (10)
 
تشيع جنازة شهسد الدقلهليه (11)
 
تشيع جنازة شهسد الدقلهليه (12)
 
تشيع جنازة شهسد الدقلهليه (13)
 
تشيع جنازة شهسد الدقلهليه (14)
 

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