صور.. أهالى سيناء المقيمين بالإسماعيلية ينظمون مؤتمر لدعم الرئيس السيسى







الإسماعيلية – جمال حراجى

نظم أهالى سيناء المقيمين بمحافظة الإسماعيلية، مؤتمرا حاشدا، بمنطقة جمعية العاشر من رمضان، لتدعيم الرئيس عبدالفتاح السيسى وحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات.

وشارك فى المؤتمر نواب محافظة الإسماعيلية، وعدد من نواب محافظة شمال سيناء، ووفد من قبائل سيناء، وعدد كبير من أهالى محافظة الإسماعيلية.

وأكد محمد أبوركان المنظم للمؤتمر، على أن الهدف من المؤتمر حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وتدعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإعطاء رسالة لكل العالم أن المصريين يقفون خلف القوات المسلحة والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب.

نواب الإسماعيلية وسيناء أثناء المؤتمر



جانب من المشاركين



أهالى الاسماعيلية وسيناء يؤيدون الرئيس السيسى