صور.. أهالى العتامنة بسوهاج ينظمون مؤتمرا حاشدا لتأييد الرئيس السيسى







سوهاج محمود مقبول

نظم مساء اليوم الإثنين، أهالى قرية العتامنة بمركز طما شمال محافظة سوهاج، برعاية حمدى المسعودى رجل أعمال، مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية وحث الناخبين على الخروج للإدلاء بأصواتهم بحضور المستشار جمال إسماعيل رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى والمستشار عماد الرمادى المقرر العام لحزب الاتحاد الديمقراطى والدكتورة أمانى سعيد أمين عام السياسات بأمانة الحزب بالقليوبية والمستشار ثروت النص المنسق العام لمحافظات بالحزب وعمد ومشايخ العائلات من مراكز طما وطهطا وجهينة ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعواقل العائلات.

بدأ المؤتمر بالقرآن الكريم ثم السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وبعدها دقيقة حداد على أرواح الشهداء وتم عرض فيلم تسجيلى مطول حول الإنجازات والمشروعات التى تمت بكل المحافظة خاصة مشروعات البنية التحتية من طرق وكبارى ومحطات مياه وغاز طبيعى وضم الفيلم التسجيلى معركة القوات المسلحة لتطهير سيناء من الإرهاب العملية الشاملة سيناء 2018.

ومن جانبه قال المستشار جمال إسماعيل رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى إن الحزب دشن حملة شعبية لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة 2018 والحملة انطلقت من محافظة أسيوط بصعيد مصر لتوعية المواطن بضرورة دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية لحصد مزيد من الإنجازات ومواصلة مسيرة العطاء الذي بدأ فيها منذ توليه الفترة الأولى وقد نظم الحزب مؤتمرات في كل محافظات ومدن مصر لعرض إنجازات الرئيس.

وطالب إسماعيل الجميع بالخروج وممارسة حقة الديمقراطى والتصويت لنثبت للعالم أجمع أننا قادرون على التحدى وأننى أراهن على الصعيد بأنه سيكون الأكثر تصويتًا والأكثر تأييدًا للرئيس عبدالفتاح السيسى.

أما رجل الأعمال حمدى المسعودى فأوضح فى كلمته إننا جئنا اليوم لتأييد الرئيس السيسى من أجل مصر لأن خروج المواطنين للجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم أيام الانتخابات واجب وطني وديني ولابد من الخروج وتأدية الواجب حتى يرى العالم كله من هم أهل مصر ومصر محمية بأهلها ومحفوظة لوجود قيادة حكيمة واعية تحب هذا الوطن وتعشق ترابه متمثلة في الرئيس السيسي لذلك علينا الخروج للحفاظ على مصر واستكمال عجلة التنمية.































































