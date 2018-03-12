صور .. أم لطفلين بالإسماعيلية تطالب "التضامن" بصرف معاش شهرى لها







الإسماعيلية - صبرى غانم

مأساة حقيقة تعيشها سيدة وطفلين تبحث عن مصدر رزق ثابت أو معاش للإنفاق على طفليها وسداد إيجار المسكن التى تقيم فيه بإحدى عزب قرية أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت بسمة أشرف، إنها لديها طفلين الأول "كامل" عمره عامين، والثانى "أشرف" عمره 7 أشهر، مضيفة أنها تقدمت إلى وحدة التضامن الاجتماعى للحصول على معاش تكافل وكرامة، إلا أنها فوجئت بالمسئولة بمكتب تضامن أبو سلطان التابعة لمركز فايد تبلغها بأن أسرتها لا تستحق المعاش.

وطالبت الزوجة أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها أو توفير معاش شهرى لها لكى يعينها على متطلبات الحياة لأنها تستأجر منزل بـ500 جنيه شهريا، وهناك متطلبات أخرى للأطفال من مأكل وملبس .

وأكدت أشرف، على أن ظروفها صعبة للغاية ولا تدفع الإيجار وصاحب المنزل يأتى إليها يوميا للمطالبة بقيمة الايجار ولا تدرى ماذا تفعل؟.

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