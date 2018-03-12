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صور.. آلاف المزارعين الهنود يحتجون على قلة الدعم الحكومى فى مومباى

الإثنين، 12 مارس 2018 08:27 ص
صور.. آلاف المزارعين الهنود يحتجون على قلة الدعم الحكومى فى مومباى آلاف المزارعين الهنود يحتجون على قلة الدعم الحكومى





رويترز
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وصل عشرات آلاف المزارعين من ولاية مهاراشترا بغرب الهند إلى مومباى عاصمة الولاية، اليوم الاثنين، للاحتجاج على قلة الدعم الحكومى رغم وجود أزمة حادة فى القطاع الذى تعمل به الغالبية العظمى من الأيدى العاملة بالبلاد.

وأتم المزارعون المحتجون رحلة امتدت لمسافة 180 كيلومترا من ناشيك إلى مومباى سيرا على الأقدام على مدار أربعة أيام ويعتزمون تنظيم اعتصام للاحتجاج خارج مقر المجلس التشريعى للولاية.

ويطالب المزارعون بإعفاءات من سداد قروض زراعية فى أعقاب أمطار هطلت فى غير موسمها دمرت محاصيل وأيضا بمزيد من الدعم من جانب الحكومة وأسعار عادلة للمحاصيل.

ورغم أن الاحتجاج سلمى حتى الآن، من المتوقع أن يعرقل الانتقال اليومى لآلاف العاملين بالمدينة ويسبب فوضى مرورية بمومباى المركز المالى للهند. 

آلاف المزارعين الهنود يحتجون على قلة الدعم الحكومى
آلاف المزارعين الهنود يحتجون على قلة الدعم الحكومى

 

المزارعون الهنود يرتدون قبعات حمراء
المزارعون الهنود يرتدون قبعات حمراء

 

جانب من مظاهرات المزارعين الهنود
جانب من مظاهرات المزارعين الهنود

 

مزارعون هنود
مزارعون هنود

 

مظاهرات المزارعون الهنود
مظاهرات المزارعون الهنود

 


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