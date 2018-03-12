"صوتك بكرة لمصر" مؤتمر لحث السيدات على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

"صوتك بكرة لمصر" مؤتمر لحث السيدات على المشاركة فى الانتخابات الرئاسيةالإثنين، 12 مارس 2018 03:47 م
جانب من الحضور
بنى سويف - أيمن لطفى
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نظم فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، اليوم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية سدس الأمراء بمركز ببا جنوب المحافظة، مؤتمرا جماهيريا بعنوان "صوتك بكرة لمصر" لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحث المرأة على المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور نارمين عبد العظيم مقرر المجلس القومى، وليلى أبو عقل المقرر المناوب للفرع، خالد شوقى نائب رئيس مركز ومدينة ببا، سمير شحاتة رئيس قرية سدس، رؤساء قرى مركز ومدينة ببا، والمئات من المواطنين بينهم سيدات وفتيات، وعمد ومشايخ وقيادات شعبية وتنفيذية.
وطالب المتحدثون بضرورة المشاركة فى الانتخابات لنقل صورة إيجابية لدول العالم، فضلا عن حث السيدات على الإقبال على صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهن كحق يكفله الدستور للجميع.
كما استعرض المتحدثون خلال المؤتمر إنجازات الرئيس السيسى ومحاربة الإرهاب وحماية مصر من الطامعين.
مقر مناوب فرع القومى للمرأة يتحدث خلال المؤتمر
رئيس قرية سدس يحضر المؤتمر
جانب من الحضور
مؤتمر تأييد السيسى جنوب بنى سويف
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