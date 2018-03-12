صلاح منتصر: "أنا أكتر واحد بيحب محمد صلاح وبيدعيله ولن أرد على المسيئين"الإثنين، 12 مارس 2018 07:12 م
الكاتب صلاح منتصر
كتب تامر إسماعيل صالح
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رد الكاتب الصحفى صلاح منتصر على الجدل الكبير الذى أثاره مقاله المنشور بالأهرام عن اللاعب النجم محمد صلاح، وقال لـ"اليوم السابع": "أنا اكتر واحد فى مصر بيحب محمد صلاح وبدعيله كأنى أم بتدعى لأبنها".
وأضاف منتصر: "أنا بحترم الرأى والرأى الآخر، لكنى لا أرد على من يسيئون لى ومن شتمونى وسبونى على السوشيال ميديا"، مؤكدًا أنه يعشق صلاح ويتابعه مباراة بمباراة فى كل نادى لعب فيه منذ خرج من مصر.
وتابع: "أنا قلبى كان موجوع أول أمس وأنا أشاهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لأن صلاح لم يكن فى الفورمة، وكنت بدعيله مع كل كورة"، وعن ما جاء بمقاله فى الأهرام قال إنه سيرد ويوضح كل النقاط التى آثارت لغطًا فى مقاله بعد غد بالاهرام أيضا، وسيلتزم الصمت حتى نشر المقال.
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