صادرات الصناعات المعدنية تسجل 559 مليون دولار فى يناير.. 60% منها مجوهرات







كتب إسلام سعيد

ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات خلال شهر يناير الماضى، مسجلة 559 مليون دولار، مقابل 426 مليون دولار فى الشهر نفسه من العامة الماضى، بنمو نسبته 31%.

وأوضح تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قطاع مواد البناء مثل نحو 28.95% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية خلال يناير الماضى، واستحوذت 9 دول على 74.3% من إجمالى صادرات القطاع فى مصر، بقيمة 415.38 مليون دولار، وجاء على رأس هذه الدول الإمارات بـ220.64 مليون دولار بنسبة 39.5%، تليها سويسرا بـ53.12 مليون دولار، ثم لبنان بـ49.08 مليون دولار، وإيطاليا بـ45.61 مليون دولار، وتركيا بـ36.18 مليون دولار.

وحلت المملكة العربية السعودية فى المركز السادس ضمن أكبر مستوردى مواد البناء والصناعات المعدنية من مصر بـ11.25 مليون دولار، تليها ليبيا بـ5.74 مليون دولار، ثم الصين بـ4.58 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ820 ألف دولار، واستحوذت صادرات الحلى والأحجار الكريمة على 60.6% من إجمالى صادرات الصناعات المعدنية المصرية خلال يناير الماضى بقيمة 338.88 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من "جسور وصهاريج ومسامير وأدوات مائدة من حديد وصلب" 15.85 مليون دولار خلال يناير الماضى، والمواسير 500 ألف دولار، و"خامات ومركزات وخبث رماد من معادن" 430 ألف دولار، ونحاس ومصنوعاته 15.86 مليون دولار، و"الألمونيوم ومصنوعاته" 51.63 مليون دولار خلال يناير الماضى، و"حديد صب وصلب" 46.85 مليون دولار، و"مواد بناء أخرى" 1.57 مليون دولار، و"مواد محجرية ومعدنية" 9.73 مليون دولار، وعدد وأدوات قاطعة وأدوات مائدة 3.38 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات الأصناف المتنوعة من المعادن العادية 360 ألف دولار، ومن الزجاج ومصنوعاته 120 ألف دولار، والسيراميك والقرميد والطوب والخزف 11.04 مليون دولار، والرخام والجرانيت 13.86 مليون دولار، والأدوات الصحية 10.65 مليون دولار، والرصاص ومصنوعاته نحو 2.11 مليون دولار، والمواد العازلة 5.15 مليون دولار، والأسمنت 7.03 مليون دولار، والنيكل ومصنوعاته 540 ألف دولار.