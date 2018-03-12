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شطانوف بالمنوفية تشهد مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم السيسى

الإثنين، 12 مارس 2018 01:26 ص
شطانوف بالمنوفية تشهد مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم السيسى مؤتمر جماهيرى لدعم السيسى





المنوفية - محمود شاكر
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نظمت نقابة الفلاحين، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت رعاية عبدالهادى فتحى خليل رئيس لجنة فض المنازعات على مستوى الجمهورية، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة لفترة رئاسية ثانية .

شارك فى المؤتمر  محمد العقباوى نقيب الفلاحين، اللواء أحمد زغلول نائب وزير الصحة والمنسق العام للقبائل العربية، السفيرة داليا التهامى، المستشار يحي السيد، سلوى الهرشى أمانه الراة بنقابة الفلاحين، مصطفى حسن رئيس حزب الامل والعمل، الدكتورة هايدى نادى الاستاذ بجامعة القاهرة، النائب صابر عبدالقوى، ومحمود الخشن اعضاء مجلس النواب، محمد صحصاح مدير الادارة التعليمية باشمون، المهندس عبدالحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون، الدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الامناء بالمركز، علاء ابو حشيش رئيس الوحدة المحلية، وعدد من قوات الامن والقيادات الشعبية والتنفيذية بالقرية .

وأكد جميع الحضور على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية من اجل التاكيد على الاستحقاق الدستورى ومن أجل الحفاظ على الشكل العام لمصر ولمواجهة أى محاولات لتشوية الصورة لمصر، والتأكيد على ان مصر قوية وقادرة على أن تكمل العرس الديمكقراطى النزية .

وأضاف صابر عبدالقوى عضو مجلس النواب، قائلا للرئيس عبدالفتاح السيسى " تعلمنا منكم الابتكار، وحب الوطن، وسير على بركة الله ومصر ستعود قادرة عظيمة ورائدة لكل الدول، وسنكون مساندين وبكل قوة من أجل المرور بمصر إلى بر الامان  .

وأكد عبدالهادى فتحى خليل رئيس لجنة فض المنازعات بنقابة الفلاحين على مستوى الجمهورية، والمنسق العام للمؤتمر أن الهدف من المؤتمر هو التاكيد على المواطنين فى المشاركة السياسية الفاعلة ومن أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن للتصويت داخل الصندوق وحتى تحقق محافظة المنوفية كما تؤكد للجميع دائما أنها صاحبة الرقم الاول دائما فى التصويت بالانتخابات .

 

 

 


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