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سول: اليابان تعتبر الانفراجة فى شبه الجزيرة الكورية أشبه "بمعجزة"

الإثنين، 12 مارس 2018 04:24 م
سول: اليابان تعتبر الانفراجة فى شبه الجزيرة الكورية أشبه "بمعجزة" رئيس كوريا الجنوبية





سول (رويترز)
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ذكر متحدث باسم قصر الرئاسة فى كوريا الجنوبية أن وزير خارجية اليابان قال اليوم الاثنين، إن الوضع فى شبه الجزيرة الكورية أشبه "بمعجزة"، وذلك فى إشارة إلى الانفراجة التى تحققت فى الآونة الأخيرة فى المحادثات مع كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم البيت الأزرق، فى بيان إن الوزير تارو كونو أبلغ سوه هون مدير المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أنه ممتن لمساعى سول التى أسفرت عن انفراجة فى الوضع المتوتر.

ويزور سوه طوكيو لمناقشة زيارته الأحدث لبيونج يانج التى اتفقت خلالها الكوريتان على عقد قمة فى الشهر المقبل.

وزار سوه واشنطن أيضا الأسبوع الماضى عندما قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيجتمع مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون بحلول مايو لمناقشة برنامج الشمال النووى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن من المقرر أن يلتقى سوه برئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى ويوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء غدا الثلاثاء.

 


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