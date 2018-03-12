سلطات المطار تضبط 75 هاربا من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية على الصالات

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى اليوم الإثنين، من ضبط 75 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية مختلفة، فى حملة أمنية على صالات السفر والوصول، وساحات انتظار السيارات لضبط الخارجين على القانون .

أسفرت الحملة عن ضبط 3 حالات تزوير في أوراق السفر، وحالتين تهريب مخدرات بصالة السفر، وحالة تهريب أموال للخارج، كما سجلت 527 مخالفة مرورية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الهاربين والمخالفين وإحالتهم إلى النيابة.