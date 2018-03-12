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سلطات المطار ترحل 23 أفريقيا لبلادهم

الإثنين، 12 مارس 2018 02:06 ص
سلطات المطار ترحل 23 أفريقيا لبلادهم مطار القاهرة





كتب هانى عثمان
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رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى، 23 أفريقيا إلى بلادهم، بعد محاولاتهم التسلل إلى داخل البلاد، ودول الجوار بطرق غير شرعية.
 
وأوضح مصدر ، أن المرحلين وصلوا على متن 3 مأموريات، وهم 10 اثيوبيين و13 سوداني، وتم ترحليهم على متن رحلات طيران المتجهة إلى بلادهم، بعد فحصهم جنائيا، وإخطار سفارات بلادهم.
 

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السودان

اثيوبيا




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