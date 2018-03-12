سلطات المطار ترحل 23 أفريقيا لبلادهم







كتب هانى عثمان

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى، 23 أفريقيا إلى بلادهم، بعد محاولاتهم التسلل إلى داخل البلاد، ودول الجوار بطرق غير شرعية.

وأوضح مصدر ، أن المرحلين وصلوا على متن 3 مأموريات، وهم 10 اثيوبيين و13 سوداني، وتم ترحليهم على متن رحلات طيران المتجهة إلى بلادهم، بعد فحصهم جنائيا، وإخطار سفارات بلادهم.