سلطات المطار ترحل 23 أفريقيا لبلادهم

سلطات المطار ترحل 23 أفريقيا لبلادهمالإثنين، 12 مارس 2018 02:06 ص
مطار القاهرة
كتب هانى عثمان
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رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى، 23 أفريقيا إلى بلادهم، بعد محاولاتهم التسلل إلى داخل البلاد، ودول الجوار بطرق غير شرعية.
وأوضح مصدر ، أن المرحلين وصلوا على متن 3 مأموريات، وهم 10 اثيوبيين و13 سوداني، وتم ترحليهم على متن رحلات طيران المتجهة إلى بلادهم، بعد فحصهم جنائيا، وإخطار سفارات بلادهم.
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