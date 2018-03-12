سكرتير عام المنوفية يترأس اجتماع اللجنة العليا للمشروعات الاقتصادية

عقدت اللجنة العليا للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية للبناء على الأراضى الزراعية بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، اجتماعها برئاسة الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة، وحضور وكلاء وزارة الصحة والزراعة والإسكان والتموين، ورؤساء مدن ومراكز شبين الكوم وقويسنا وأشمون والباجور ومنوف، ومديرى إدارات الاستثمار وشئون الإنتاج والبيئة بالديوان العام.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، وتم عرض الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات استثمارية على الأراضى الزراعية لاستصدار التراخيص لهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وافقت اللجنة على إقامة 4 محطات فرز وتعبئة البطاطس على مساحة 7000 م2 بمركز الشهداء، ومساحة 10 آلاف و500م2 بمركز أشمون، كما وافقت اللجنة على تغيير جزء من نشاط مصنع طوب الى مشروع محطة فرز وتعبئة مواد غذائية، وذلك على مساحة 1500م2 بمركز الباجور، كما تم رفض بعض المشروعات لعدم توافر الاشتراطات الخاصة بالمشروع سواء من حيث شرط المسافة أو الحيازة، وتم إرجاء بعض المشروعات الأخرى للدراسة وعرضها بالاجتماع المقبل.

ووجه السكرتير العام الأجهزة المعنية بسرعة إنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت، وبحث ودراسة الطلبات بشكل عاجل، كما وجه بتشكيل لجنة مصغرة مكونة من مديرية الزراعة ورؤساء مجالس المدن لمتابعة المشروعات المقدمة ومدى استفادة المركز أو المدينة منها وقدرتها على تقديم خدمات جيدة للمواطنين.