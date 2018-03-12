سفير مصر بألمانيا لـ"اليوم السابع": أتوبيسات لنقل الناخبين من الأماكن النائية







كتبت آمال رسلان

قبل أيام من بدء عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية فى الخارج كشف السفير بدر عبد العاطى سفير مصر فى ألمانيا لليوم السابع آخر الاستعدادات التى قامت بها السفارة وطاقمها الدبلوماسى، لافتا الى أنهم على اتم استعداد لإستقبال الناخبين لممارسة حقهم الدستورى.

وأكد السفير عبد العاطى أن السفارة بدأت منذ اسابيع وقبل إعلان البرنامج الزمنى من قبل الهيئة العامة للإنتخابات كان هناك تحرك مكثف من قبل السفارة المصرية للاستعداد اللوجيستى، لافتا الى أن الخطوة الأهم كانت فى تنشيط أبناء الجالية المصرية لحثهم على المشاركة فى التصويت وإبلاغهم بشروط التصويت والجداول الزمنية وأن هذا حق دستورى يتعين عليهم ممارسته خاصة أن الشعب المصرى خاض ثورتين وصولا الى هذا الحق وحرية ممارسته.

وأشار الى أن هناك ثلاث مقار فى ألمانيا وهم السفارة فى برلين وقنصلية هامبورج وفرانكفورت، لافتا الى أنه عقد أكثر من لقاء مع الجالية المصرية فى كامل الأراضى الألمانية وكان هناك تواصل، كاشفا أن السفارة عمدت الى انشاء مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعى عبر "الواتس أب" و"الفيسبوك" تضم كافة أبناء الجالية المصرية، لأنها أثبتت أنها الوسيلة الأنجح فى كل التجمعات فى ألمانيا.

السفير بدر عبد العاطى

وأوضح أن أى بيانات نقوم بتبليغهم بهم عبر وسائل التواصل الإجتماعى، كما قمنا بتحديث موقع السفارة ونشر الأخبار حول الانتخابات وتفاصيل عملية التصويت بشكل يومى، مشيرا الى أن قام بالتنسيق المباشر مع القنصل المصرى فى هامبرج وفرانكفورت وأكد لهم على ضرورة التواصل كل قنصلية مع دائرة اختصاصها.

وحول المناطق النائية فى ألمانيا والتى يفصلها مسافات كبيرة عن مراكز الإقتراع، قال بدر أن السفارة تقوم بالتنسيق مع رؤساء الجالية فى الولايات المختلفة للقيام بتأجير باصات لتلك المناطق لنقل المصريين الذين لهم حق التصويت، لافتا الى أن الدور الذى يقوم به رؤساء الجالية هو عمل تطوعى ومتكامل مع ما تقوم به السفارة، مشددا على أن الأتوبيسات التى سيتم توفيرها ستكون بسعات مختلفة وسيتم تحديد نقاط تجمع قريبة للناخبين لتقلهم الى أماكن الإقتراع.

وحول أعداد الناخبين أكد عبد العاطى أنه لايمكن تحديد أعداد بعينها نظرا لأن حق التصويت مفتوح لأى مصرى على الأراضى الألمانية خلال فترة الإقتراع طالما بحوزته جواز سفر مميكن أو بطاقة رقم قومى، لافتا الى أن هناك أعداد لايمكن تجاهلها متواجدة فى ألمانيا للسياحة أو العلاج إضافة الى رجال الأعمال، وكل هؤلاء من حقهم التصويت.

وشدد على أن الهيئة العامة للإنتخابات قدمت تسهيلات كبيرة للسفارة لنجاح عملية التصويت، قامت بتوفير برامج "سوفت وير" يربط بين اللجان فى ألمانيا والقاعدة الأساسية فى مصر، وأى شخص سيقوم بالتصويت فى ألمانيا سيتم حذف أسمه بشكل أتوماتيكى من كشوف الانتخابات لمنع التصويت مرتين، موضحا أنه لا يوجد شروط تعسفية للتصويت، وإنما سيكون هناك تيسير على من فرضت عليه الظروف التواجد فى ألمانيا فى تلك الفترة للتصويت.

وحول الحالة الجوية وإمكانية أن تكون عائقا أمام الناخبين، قال عبد العاطى أن السفارة وفرت "تندات" لتغطية الأماكن المفتوحة الخاصة بانتظار الناخبين نظرا لأن الجو متقلب وأحيانا تسقط ثلوج وأمطار، كما وفرنا أماكن واسعة لأبناء الجالية لاستيعابهم بأبنائهم وأطفالهم لتشجيعهم على النزول.

وأوضح أنه كان هناك وفد من وزارتى الدفاع والداخلية لإنهاء أوراق التجنيد وبطاقات الرقم القومى لضمان اكتمال الأوراق التى يحتاجها المصريون فى التصويت، كما كان هناك تدريب كبير داخل السفارة لجميع المشاركين فى العملية الانتخابية بالتنسيق مع السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية، واجرت السفارة اختبارات عديدة للشبكة للتأكيد من أن العملية تتم بسلاسة ويسر.

جانب من فعاليات دعم الرئيس السيسى فى الخارج

وقال عبد العاطى أن هناك تنسيق كامل مع بعثة الجامعة العربية فى ألمانيا والتى له الحق فى مراقبة العملية الإنتخابية حيث قامت البعثة بإبلاغ السفارة بأسماء الوفد الذى سيشارك وتم توفير كل الإمكانيات لهم.

وأوضح ان عمل البعثة سيتم من 9 صباحت بتوقيت ألمانيا وحتى 9 مساءا على مدار الثلاثة أيام، لافتا الى أنهم سيتخلوا عن الساعة الراحة التى تسمح بها الهيئة، حيث تم توفير 3 فترات عمل متعاقبة من طاقم السفارة الدبلوماسى والإدارى دون فاصل حتى لا يتم تعطيل الناخبين حرصا على وقتهم.

وحول تأمين المقار الانتخابية أكد عبد العاطى أن السفارة قامت منذ فترة طويلة بارسال مذكرات رسمية للداخلية الألمانية والبوليس الدبلوماسى المسئول عن تأمين البعثات الدبلوماسية، وتم ابلاغهم بالموعد الرسمى والتوقيتات وأكدوا أنهم على علم بذلك وسيتم توفير التأمين اللازم لكل المقار، لافتا الى أن الشرطة ستتواجد بمحيط السفارة خلال الأيام الثلاثة للتصويت لمنع أى محاولات لتعكير صفو هذا اليوم.

وحول امكانية تنظيم انصار الإخوان الارهابية وقفات احتجاجية بالقرب من المقار الانتخابية أكد عبد العاطى أنه حتى الأن لايوجد أى نيه للتجمع، لافتا الى أنه اجتمع مع مدير الشرطة لتوفير الأمن اللازم وأضاف قائلا " لن نقبل أو نسمح بتعكير ممارسة هذا الحق الانتخابى على الجالية المصرية والجانب الألمانى أبدى تفهمه وتوافقه معنا حيث قدم كل الضمانات المكفولة لتأمين المقار وما حولها".

وأشار الى أن عملية التصويت تتم بشكل مباشر والهيئة العامة ستتابع عملية التصويت فى السفارة وهذا يوفر كل الضمانات الخاصة بالحيادية التامة، مشددا على أن اعضاء اللجنة الانتخابية لايمكن أن تؤثر على قرارات الناخب ولا يعنينا لمن يصوت ولكن كل مايهمنا أن يمارس حقه الانتخابى فى جو ملائم.