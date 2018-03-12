سفراء إعلام الشرق الأوسط لمكافحة الإرهاب يكرم السباح العالمى أحمد عبد العليم







كتب عبد الحليم سالم

فى إطار اهتمام ورعاية شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بأبنائها المتفوقين فى كافة الأنشطة العلمية والرياضية، قررت الشركه دعم السباح العالمى أحمد عبد العليم خلال مشاركته فى مؤتمر سفراء إعلام الشرق الأوسط للتنمية ومكافحة الإرهاب، حيث يتم منحه الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية العربية البريطانية.

وبحسب بيان عن شركة الصوت والضوء، يعقد المؤتمر الخميس القادم 15 مارس الجارى ويحضر المؤتمر وفد رفيع المستوى من الشركه على رأسهم سامح سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

من جانبه أعلن سامح سعد فى بيان اليوم، أن علينا تشجيع أبناء الشركة من الشباب فهم أساس للتنمية والنهوض بالمستقبل، فالشركة فخورة بوجود مثل هذه النماذج.

الشباب قادر على الإبداع والعطاء والتجديد فبجانب تفوقه ومشاركته فى العمل المجتمعى فهو بطل العالم فى عبور المانش عام 2014.

يذكر أن أحمد عبد العليم هو واحد من أبناء الشركة والذي تفوق على نفسه رغم إعاقته ويعتبر عبد العليم ثانى السباحين المصريين من ذوي الاحتياجات الذين ينجحون فى عبور بحر المانش، كما سيشارك عن 2019 في عبور المانش ذهاب وعودة، وبحصوله عليها سيعتبر أول سباح فى التاريخ يحقق هذا الإنجاز.