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الإثنين، 12 مارس 2018 11:23 م
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سفارة مصر فى السويد تدعو الجالية المصرية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 12 مارس 2018 09:38 م
سفارة مصر فى السويد تدعو الجالية المصرية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وزير الخارجية سامح شكرى





كتب - أحمد جمعة
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دعت السفارة المصرية فى أستوكهولم الجالية المصرية فى السويد ولاتفيا إلى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى سوف تجرى أيام 16و 17 و 18 مارس الجارى، وذلك إعمالا لحقهم الدستورى الذى انتزعه المصريين فى الخارج.

وفى هذا الإطار أكدت السفارة المصرية فى السويد بأن أبواب السفارة ستكون مفتوحة أمام الناخبين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً أيام الانتخابات، علماً بأنه يكفى إحضار أصل جواز سفر مصرى مميكن  وسارى، أو أصل  بطاقة الرقم القومى المصرية لإتمام عملية التصويت.

 

 


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