سفارة مصر فى السويد تدعو الجالية المصرية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

سفارة مصر فى السويد تدعو الجالية المصرية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسيةالإثنين، 12 مارس 2018 09:38 م
وزير الخارجية سامح شكرى
كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق
دعت السفارة المصرية فى أستوكهولم الجالية المصرية فى السويد ولاتفيا إلى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى سوف تجرى أيام 16و 17 و 18 مارس الجارى، وذلك إعمالا لحقهم الدستورى الذى انتزعه المصريين فى الخارج.
وفى هذا الإطار أكدت السفارة المصرية فى السويد بأن أبواب السفارة ستكون مفتوحة أمام الناخبين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً أيام الانتخابات، علماً بأنه يكفى إحضار أصل جواز سفر مصرى مميكن وسارى، أو أصل بطاقة الرقم القومى المصرية لإتمام عملية التصويت.
إضافة تعليق
نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك
فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة