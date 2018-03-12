سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 12-3-2018 واستقرار العملة السعودية







كتبت- هبة حسام

واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 12-3-2018، ووفقاً لآحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الريال السعودى اليوم، كالتالى..



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.6838 جنيه للشراء

4.7106 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.67 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة



4.65 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.66 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.65 جنيه للشراء

4.69 جنيه للبيع



الريال-السعودي

فايننشال تايمز: مسئولون سعوديون يكشفون إمكانية تأجيل طرح أرامكو حتى 2019



وفى سياق آخر، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن مسئولين سعوديين أبلغوا نظرائهم البريطانيين أن من المرجح تأجيل الطرح العام الأول لشركة "أرامكو" السعودية حتى 2019.

وأضافت الصحيفة أن عدد من الأشخاص الذين تم إطلاعهم على المحادثات، قالوا إن لندن لا تزال لديها فرصة جيدة لتأمين الإدراج، وقالت الرياض إنها قد تقدر قيمة شركة الطاقة الحكومية بمبلغ 2 تريليون دولار.

وأوضحت أن المملكة العربية السعودية تريد بيع 5 % من أكبر شركة منتجة للنفط فى العالم كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يقوده صاحب السمو الملكى، الأمير محمد بن سلمان ولى العهد.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودى، خالد الفالح ألمح إلى إمكانية تأجيل طرح اكتتاب أرامكو فى لقاء له مع شبكة "بلومبرج" نقلته صحيفة "المدينة" السعودية.

وقال الفالح إن الاكتتاب سيحدث بشكل فعلى، وستكون بورصة تداول فى المملكة السوق الرئيسى للطرح، موضحا أن الرياض وضعت الإطار المالى والتنظيمى لعملية الاكتتاب العام، فيما سيتم الإعلان عن التوقيت العالمى للطرح العام عندما تكون الظروف مناسبة لنجاح هذه القائمة، بحسب صحيفة "المدينة".