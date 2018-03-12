سعر الدولار اليوم الاثنين 12-3-2018 والعملة الأمريكية تواصل ثباتها







كتبت- هبة حسام

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 12-3-2018، أمام الجنيه المصرى، ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى...



الدولار اليوم

سعر الدولار فى مصر



سجل سعر الدولار اليوم الاثنين، ثباتاً عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5661 جنيه للشراء، و 17.6661 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.5661 جنيه للشراء

17.6661 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع



الجنيه المصرى

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار

وزارة المالية تعلن اختيار 4 بنوك عالمية للترويج وإدارة طرح سندات مصرية باليورو

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية عن الانتهاء من أعمال اختيار مديري الطرح (بنوك الاستثمار الدولية) التي ستقوم بإدارة والترويج لعملية طرح سندات دولية مصرية باليورو المزمع إصدارها في الأسواق الدولية خلال العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن السندات الجديدة تعد جزء من جهود وزارة المالية لاستكمال تدبير الاحتياجات التمويلية للبلاد للعام المالي 2017/2018 .

وذكر بيان للوزارة انه تم إختيار بنوك:

1. دويتش بنك

2. بنك بي ان بي باريبيا

3. بنك الإسكندرية "سان باولو"

4. بنك ستاندارد شارترد

وجدير بالذكر ان البنوك التي تم اختيارها تعد من كبري البنوك الاوربية ومنها من له مركز حاليا بمصر.

هذا ومن المقرر استعانة وزارة المالية في إجراءات اصدار السندات باليورو بخدمات كل من مكتب المستشار القانوني المحلى (مكتب التميمي ومشاركوه) وكذا مكتب المستشار القانوني الدولي (Dechert) والذين سبق مشاركتهما في إجراءات طرح السندات الدولارية التي تم إصدارها بقيمة 4 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2018.