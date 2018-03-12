"سانا": الجيش السورى يستعيد السيطرة على بلدة "أفتريس" فى الغوطة الشرقية







دمشق أ ش أ

استعادت قوات الجيش السورى ،اليوم الاثنين، السيطرة الكاملة على بلدة أفتريس فى الغوطة الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وحدات من الجيش السورى استعادت السيطرة على قرية أفتريس بشكل كامل بعد اجتثاث آخر تجمعات إرهابيى تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات التابعة له .

وأضافت أن الجيش السورى قام بتأمين خروج عدد من العائلات المحتجزة لدى التنظيمات الإرهابية على محور مديرا فى الغوطة الشرقية، فيما واصل الإرهابيون منع المدنيين من الخروج عبر ممر "جسرين - المليحة"؛ تمهيدًا لنقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة بريف دمشق.

وذكرت "سانا" أن وحدات من الجيش العاملة على محور مديرا فى القطاع الأوسط بالغوطة تمكنت من تأمين خروج عدد من العائلات ونقلهم باتجاه إدارة المركبات فى حرستا ومن ثم إلى مراكز الإقامة المؤقتة .

فيما منعت التنظيمات الإرهابية المدنيين من الخروج عبر ممر "جسرين - المليحة" الذى افتتحته الحكومة السورية، حيث أفادت "سانا" بعدم خروج أى مدنى من الممر منذ يوم الخميس الماضى.