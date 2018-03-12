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زلزال بقوة 8 .4 درجة يضرب جنوب شرق إيران

الإثنين، 12 مارس 2018 01:32 م
زلزال بقوة 8 .4 درجة يضرب جنوب شرق إيران مقياس ريختر _ صورة أرشيفية





طهران أ ش أ
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ضرب زلزال متوسط الشدة بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، محافظة كرمان في جنوب شرق إيران.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، أن الزلزال وقع في منطقة فارياب في جنوب المحافظة صباح اليوم على عمق 20 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم تشر السلطات الإيرانية إلى وقوع أضرار أو إصابات من جراء الزلزال، ولكنها طالبت السكان بالتزام الهدوء والاستعداد لتوابع محتملة.

 


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