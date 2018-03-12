video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رويترز: خط حديدى سيربط الإمارات بالسعودية نهاية ديسمبر 2021

الإثنين، 12 مارس 2018 10:24 ص
رويترز: خط حديدى سيربط الإمارات بالسعودية نهاية ديسمبر 2021 قطار - أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

 قال عبد الله سالم الكثيرى المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال مؤتمر فى دبى، اليوم الاثنين، إن دولة الإمارات سيصبح لديها خط للسكك الحديدية يربطها بالسعودية بحلول نهاية ديسمبر 2021.

وفى سياق منفصل قال مصدران مطلعان اليوم الإثنين إن السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم ستورد كميات الخام التعاقدية بالكامل لاثنين من المشترين فى آسيا خلال أبريل دون تغيير عن الشهر السابق.

ويأتى استقرار الإمدادات بعدما خفضت شركة النفط الحكومية أرامكو أسعار جميع أنواع الخامات التى تبيعها لآسيا فى أبريل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رويترز: السعودية تبقى إمدادات النفط دون تغيير لاثنين من مشترى آسيا بأبريل

الفيحاء السعودى يضم لاعب مصري.. تعرف عليه

قطان بعد لقائه رئيس الوزراء: السعودية ومصر يقع على عاتقهما العبء الأكبر لحماية الأمة

الاتفاق السعودى لـ"اليوم السابع": شراء مارسيلو.. الحسم مع نهاية الإعارة

اخبار عربيه

عرب

عالم

السعوديه

الامارات

قطارات




لا تفوتك
بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة