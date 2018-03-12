رويترز: خط حديدى سيربط الإمارات بالسعودية نهاية ديسمبر 2021

رويترز: خط حديدى سيربط الإمارات بالسعودية نهاية ديسمبر 2021الإثنين، 12 مارس 2018 10:24 ص
قطار - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
قال عبد الله سالم الكثيرى المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال مؤتمر فى دبى، اليوم الاثنين، إن دولة الإمارات سيصبح لديها خط للسكك الحديدية يربطها بالسعودية بحلول نهاية ديسمبر 2021.
وفى سياق منفصل قال مصدران مطلعان اليوم الإثنين إن السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم ستورد كميات الخام التعاقدية بالكامل لاثنين من المشترين فى آسيا خلال أبريل دون تغيير عن الشهر السابق.
ويأتى استقرار الإمدادات بعدما خفضت شركة النفط الحكومية أرامكو أسعار جميع أنواع الخامات التى تبيعها لآسيا فى أبريل.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة