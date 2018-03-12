رويترز: خط حديدى سيربط الإمارات بالسعودية نهاية ديسمبر 2021







رويترز

قال عبد الله سالم الكثيرى المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال مؤتمر فى دبى، اليوم الاثنين، إن دولة الإمارات سيصبح لديها خط للسكك الحديدية يربطها بالسعودية بحلول نهاية ديسمبر 2021.

وفى سياق منفصل قال مصدران مطلعان اليوم الإثنين إن السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم ستورد كميات الخام التعاقدية بالكامل لاثنين من المشترين فى آسيا خلال أبريل دون تغيير عن الشهر السابق.

ويأتى استقرار الإمدادات بعدما خفضت شركة النفط الحكومية أرامكو أسعار جميع أنواع الخامات التى تبيعها لآسيا فى أبريل.