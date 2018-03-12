رويترز: المعارضة السورية تتوصل لاتفاق مع روسيا لإجلاء الجرحى من الغوطه







رويترز

قالت جماعة جيش الإسلام، إحدى جماعات المعارضة المسلحة الرئيسية فى الغوطة الشرقية بسوريا، اليوم الاثنين، إنها توصلت لاتفاق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء الجرحى من الجيب المحاصر قرب دمشق.

وأضافت الجماعة فى بيان "فى إطار السعى الحثيث لإيقاف الحملة الهمجية الشرسة على الغوطة الشرقية تم التواصل عبر الأمم المتحدة مع الطرف الروسى وفى إطار الجهود الإنسانية المبذولة خلصنا إلى القيام بعملية إجلاء المصابين على دفعات نظرا لظروف الحرب والحصار ومنع إدخال الأدوية منذ ست سنوات واستهداف المشافى والنقاط الطبية".

يأتى الاتفاق مع تصعيد الحكومة السورية هجومها العنيف على الغوطة بمساعدة عسكرية روسية.

وقتل مدنيان سوريان نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة بالغوطة الشرقية بقذيفة على حى الكباس بدمشق.

وأفاد مصدر فى قيادة شرطة دمشق فى تصريح لوكالة الأنباء السورية، الاثنين، بأن قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون صباح اليوم ينتشرون فى بعض مناطق الغوطة الشرقية سقطت فى حى الكباس على أطراف الدويلعة تسببت بمقتل مدنيين اثنين ووقوع أضرار مادية.