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الإثنين، 12 مارس 2018 01:18 م
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رويترز: السعودية تبقى إمدادات النفط دون تغيير لاثنين من مشترى آسيا بأبريل

الإثنين، 12 مارس 2018 08:09 ص
رويترز: السعودية تبقى إمدادات النفط دون تغيير لاثنين من مشترى آسيا بأبريل مصنع تكرير نفط - أرشيفية





(رويترز)
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قال مصدران مطلعان اليوم الإثنين إن السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم ستورد كميات الخام التعاقدية بالكامل لاثنين من المشترين فى آسيا خلال أبريل دون تغيير عن الشهر السابق.

ويأتى استقرار الإمدادات بعدما خفضت شركة النفط الحكومية أرامكو أسعار جميع أنواع الخامات التى تبيعها لآسيا فى أبريل.

 


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النفط

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