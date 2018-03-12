رويترز: السعودية تبقى إمدادات النفط دون تغيير لاثنين من مشترى آسيا بأبريل







(رويترز)

قال مصدران مطلعان اليوم الإثنين إن السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم ستورد كميات الخام التعاقدية بالكامل لاثنين من المشترين فى آسيا خلال أبريل دون تغيير عن الشهر السابق.

ويأتى استقرار الإمدادات بعدما خفضت شركة النفط الحكومية أرامكو أسعار جميع أنواع الخامات التى تبيعها لآسيا فى أبريل.