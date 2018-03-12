رويترز: السعودية تبقى إمدادات النفط دون تغيير لاثنين من مشترى آسيا بأبريل

رويترز: السعودية تبقى إمدادات النفط دون تغيير لاثنين من مشترى آسيا بأبريلالإثنين، 12 مارس 2018 08:09 ص
مصنع تكرير نفط - أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق
قال مصدران مطلعان اليوم الإثنين إن السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم ستورد كميات الخام التعاقدية بالكامل لاثنين من المشترين فى آسيا خلال أبريل دون تغيير عن الشهر السابق.
ويأتى استقرار الإمدادات بعدما خفضت شركة النفط الحكومية أرامكو أسعار جميع أنواع الخامات التى تبيعها لآسيا فى أبريل.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة