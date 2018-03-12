video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

روسيا: وزير الخارجية الروسى يلتقى سفير مصر فى موسكو لمناقشة مشاكل المياه

الإثنين، 12 مارس 2018 07:37 م
روسيا: وزير الخارجية الروسى يلتقى سفير مصر فى موسكو لمناقشة مشاكل المياه إيهاب نصر سفير مصر فى موسكو





كتب مؤمن مختار
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المبعوث الرئاسى الخاص لمنطقة الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، ونائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوغدانوف ناقش مع سفير مصر فى موسكو إيهاب نصر المشاكل المتعلقة بمياه نهر النيل وتوزيع الموارد المائية بين البلدين.

وأشارت الخارجية الروسية فى بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "نوفستى"، أنه تمت مناقشة أيضا المسائل المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسى المصرى متعدد الأوجه.

وأضافت الخارجية الروسية أنه تمت مناقشة التنسيق الفعال بين موسكو والقاهرة فى التحديات المعاصرة والتهديدات فى الشرق الأوسط، بما في ذلك الأزمة السورية والقضية الفلسطينية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر الجديد لدى روسيا يكشف مستقبل السياحة الروسية وكواليس عودة الرحلات الجوية.. إيهاب نصر لـ"تاس": مصر للطيران تنفذ 3 رحلات إسبوعية و"آيروفلوت" رحلتين عقب عودة الطيران.. ونستعد جيدا لاستقبال جمهور المنتخب

مصر

روسيا

اخبار مصر

اخبار روسيا

التعاون المصرى الروسى

اخبار روسيا اليوم

اخبار مصر اليوم

روسيا اليوم

نهر النيل




لا تفوتك
"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة