روسيا: وزير الخارجية الروسى يلتقى سفير مصر فى موسكو لمناقشة مشاكل المياه







كتب مؤمن مختار

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المبعوث الرئاسى الخاص لمنطقة الشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، ونائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوغدانوف ناقش مع سفير مصر فى موسكو إيهاب نصر المشاكل المتعلقة بمياه نهر النيل وتوزيع الموارد المائية بين البلدين.

وأشارت الخارجية الروسية فى بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "نوفستى"، أنه تمت مناقشة أيضا المسائل المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسى المصرى متعدد الأوجه.

وأضافت الخارجية الروسية أنه تمت مناقشة التنسيق الفعال بين موسكو والقاهرة فى التحديات المعاصرة والتهديدات فى الشرق الأوسط، بما في ذلك الأزمة السورية والقضية الفلسطينية.