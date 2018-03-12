video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رفع اسم رئيس وزراء اليابان وزوجته من وثائق تتعلق بفضيحة فساد

الإثنين، 12 مارس 2018 08:51 ص
رفع اسم رئيس وزراء اليابان وزوجته من وثائق تتعلق بفضيحة فساد شينزو آبى رئيس الحكومة اليابانية





رويترز _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

رُفع اسم رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وزوجته ووزير المالية تارو آسو من وثائق أطلعت عليها رويترز تتعلق بفضيحة محاباة مع تزايد الضغوط على آبى بسبب شبهات حول محاولته التستر على الأمر.

وكان آبى يأمل فى عامه السادس فى السلطة أن يتخلص من تداعيات قضية بيع أرض مملوكة للدولة بتخفيض كبير لمؤسسة تدير مدارس تربطها صلات بزوجته آكى.

وتسببت القضية التى تفجرت العام الماضى فى تراجع شعبية آبى بشدة. وتحسنت شعبيته بعد ذلك إلا أن الشكوك بشأن آبى وحكومته تجددت بعد الكشف عن سلسلة من التفاصيل الجديدة.

ونفى آبى مرارا أنه حابى هو أو زوجته مؤسسة موريتومو جاكوين التى اشترت الأرض وقال إنه سيستقيل إذا ظهرت أدلة على ذلك.

وفى يوليو الماضى ألقت السلطات القبض على ياسونورى كاجويكى المدير السابق للمؤسسة وزوجته للاشتباه فى حصولهما على دعم من الدولة دون وجه حق.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن يوتشيرو تاماكى زعيم الحزب الديمقراطى المعارض "زادت الشكوك حول ضلوع السيدة آبي. الأمر دخل مرحلة جديدة تثار فيها تساؤلات بشأن ضلوع رئيس الوزراء نفسه فى الأمر".

وقال مسؤول فى وزارة المالية إنه تم تعديل 14 بندا فى الوثائق منذ شهر فبراير شباط حينما تفجرت الفضيحة بناء على تعليمات إدارة التمويل فى الوزارة لمطابقة الشهادات فى البرلمان.

وتزايدت المطالب أيضا باستقالة وزير المالية آسو (77 عاما) إلا أنه قال يوم الجمعة إنه لن يستقيل، ويعتزم آسو عقد مؤتمر صحفى فى وقت لاحق اليوم.

ولم يرد يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليوم الاثنين بشكل مباشر على أسئلة الصحفيين عن آكى آبى ولكنه قال إنه يجب أن يحقق وزير المالية آسو فى الوقائع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء اليابان: لا يجب مكافأة بيونج يانج لمجرد موافقتها على إجراء محادثات

رئيس وزراء اليابان يدعو إلى تعاون دولى لإرسال بعثة إلى القمر

3 ملفات تؤرق رئيس وزراء اليابان.. غضب شعبى ضد "شينزو آبى" بسبب معسكرات واشنطن بأوكيناوا.. حوادث جنود أمريكا تحصد أرواح اليابانيين.. شبهات التورط بفساد تلاحق الزعيم اليابانى.. وخطر "بيونج يانج" على شواطئ طوكيو

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

اليابان

رئيس الوزراء اليابانى

فساد




لا تفوتك
بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة