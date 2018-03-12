رئيس وزراء الجزائر يبحث مع مسئول بصندوق النقد الدولى العلاقات الثنائية

رئيس وزراء الجزائر يبحث مع مسئول بصندوق النقد الدولى العلاقات الثنائيةالإثنين، 12 مارس 2018 03:45 ص
رئيس وزراء الجزائر احمد اويحيى
وكالات
إضافة تعليق
التقى رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحيى، مسؤول المغرب العربى فى إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى جون فرانسوا دوفان الذى يزور الجزائر حالياً.
وتركز اللقاء على علاقات التعاون بين الجزائر والصندوق.
إضافة تعليق
رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات
بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة