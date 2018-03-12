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الإثنين، 12 مارس 2018 04:19 ص
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رئيس وزراء الجزائر يبحث مع مسئول بصندوق النقد الدولى العلاقات الثنائية

الإثنين، 12 مارس 2018 03:45 ص
رئيس وزراء الجزائر يبحث مع مسئول بصندوق النقد الدولى العلاقات الثنائية رئيس وزراء الجزائر احمد اويحيى





وكالات
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التقى رئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحيى، مسؤول المغرب العربى فى إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى جون فرانسوا دوفان الذى يزور الجزائر حالياً.

وتركز اللقاء على علاقات التعاون بين الجزائر والصندوق.

 

 


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