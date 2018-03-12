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رئيس نقابة الصناعات الهندسية: السيسى مشغول بتطوير المصانع وحفظ حقوق العمال

الإثنين، 12 مارس 2018 01:06 م
رئيس نقابة الصناعات الهندسية: السيسى مشغول بتطوير المصانع وحفظ حقوق العمال خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية





كتب محمود راغب
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قال المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن عمال مصر لا يعرفون النفاق، ويقفون مع من يطور مصانعهم ويحافظ على حقوقهم، مؤكدا أن الرئيس السيسى شغله الشاغل تطوير المصانع والحفاظ على حقوق العمال، لافتا إلى أنه أعلنها صراحة " لا بيع ولا خصخصة ولا تصفية".
 
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال المؤتمر العمالى الجماهيرى الحاشد لعمال الكيماويات وشركات الأدوية ، بالمنطقة الصناعية بالأميرية، الذى تنظمه النقابة العامة باتحاد عمال مصر، أن الرئيس السيسى يحافظ على الصناعة المصرية، وأعاد وزارة قطاع الأعمال ليعطى إشارة واضحة، على عزم الدولة على التطوير والإنتاج والنهوض بوضع العمال.
 
وتابع: الرئيس السيسى حريص على العامل وتوفير الأمان الوظيفى له وتقلصت الإضرابات فى عهده فى ظل خطوات الإصلاح والتطوير، مختتما قائلا :"كلنا معاك من أجل مصر"، فيما رد العمال هتافات "تحيا مصر، دول العمال المصريين".
 
 
 
 

 


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