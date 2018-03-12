رئيس مدينة بئر العبد بسيناء: ضوابط لتوزيع الغاز وعقوبات مشددة للمخالفين







شمال سيناء-محمد الحر

أعلن نصر الله محمد ، رئيس مدينة بئر العبد ، بمنطقة غرب سيناء ، فيةبيان رسمي، عن توافر غاز البوتاجاز بمختلف قرى المركز ، مع وضع الضوابط المناسبة لعملية التوزيع بالمدينة والقري التابعة لها.

ونقل البيان عن رئيس مدينة بئر العبد ، أن الضوابط التي تم إقرارها ، ان بتم بيع غاز الاستبدال فى جميع القرى سعر الأنبوبة من المستودع 33 جنيه .

وفي حال قيام المندوب بتوصيل الأنبوبة حتى باب المنزل ، يتم دفع 35 جنيه من قبل المواطن.

واوضح رئيس مدينة بئر العبد إنه بالنسبة لغاز الصب من محطة بئر العبد يحتسب السعر للمواطن مباشره ب 30 جنيه فقط للأنبوبة ، على ان يكون وزن النبوية قائم من 30 إلى 31 كجم

واشار رئيس مدينة بئر العبد إلى أن أي مندوب أو صاحب مستودع يخالف هذه التعليمات سوف تتخذ ضده الإجراءات القانونية مع إلغاء تصريحه وإغلاق مستودعه، وأهاب نصر الله محمد رئيس مدينة بئر العبد، باالمواطنين عدم دفع أكثر من السعر المحدد، والإبلاغ فورا عن أي مندوب أو مستودع يتلاعب بالأسعار .

وشدد على مشرفين الأحياء بالمدينة ورؤساء القري متابعة هذه المنظومة بكل دقه والتعامل فورا مع أي مخالفة يتم الإبلاغ عنها من المواطنين .