رئيس "محلية البرلمان" يشارك فى منتدى المشاركة السياسية للشباب بالإسكندرية







كتب محمود حسين

يشارك المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، فى منتدى شباب الإسكندرية الذى يقام فى محافظة الإسكندرية، حول "المشاركة السياسية للشباب".

وقال المهندس أحمد السجينى، لـ"اليوم السابع"، إن منتدى شباب الإسكندرية ينعقد تحت رعاية وتنظيم محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، والدكتور مصطفى الفقى ـ مدير مكتبة الإسكندرية، وسيتحدث عن أهمية المشاركة السياسية لشباب مصر.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الشباب يمثلون 60% من عدد سكان مصر، والاهتمام بهم ضرورى لأنهم مستقبل مصر، مؤكدا أهمية مشاركتهم سياسيا سواء من خلال مشاركتهم فى العمل السياسى بالاشتراك فى الأحزاب وأنشطتها، والمشاركة فى الانتخابات نيابية محلية، وكذلك المشاركة بالنزول والتصويت فى الانتخابات بأنواعها.

فى سياق آخر، سيشارك رئيس لجنة الإدارة المحلية غدا الثلاثاء، فى مؤتمر يعقده حزب مستقبل وطن برئاسة أشرف رشاد فى الإسكندرية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وبعد غد الأربعاء، يشارك فى مؤتمر ائتلاف دعم مصر لدعم الرئيس، بناء على دعوة من رئيس الائتلاف النائب محمد السويدى.