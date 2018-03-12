video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 03:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية يدعو لبذل الجهد لإجراء حوار ناجح مع كوريا الشمالية

الإثنين، 12 مارس 2018 01:14 م
رئيس كوريا الجنوبية يدعو لبذل الجهد لإجراء حوار ناجح مع كوريا الشمالية مون جيه-إن الرئيس الكورى الجنوبى





سول أ ش أ
إضافة تعليق

دعا الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم الاثنين، لبذل كل الجهد من أجل إجراء حوار نادر مع كوريا الشمالية بشكل ناجح خلال الشهرين المقبلين .. واصفًا الأمر بالفرصة الهامة والصعبة للغاية لتحقيق ما أخفق العالم فى فعله حتى الآن.

وأضاف مون - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "لدينا الآن فرصة ثمينة للغاية لنزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية وإرساء نظام سلام دائم وبناء طريق رخاء مشترك لكوريا الجنوبية والشمالية".

وتابع مون قائلا "ستكون هناك تغيرات هامة إذ سيتم عقد قمة بين الكوريتين وعقد قمة أخرى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وإذا نجحنا سيشهد التاريخ تغيرات كبيرة، وستكون كوريا الجنوبية لعبت الدور القيادي".

ولفت مون إلى أن العالم يولى اهتماما لقدرة كوريا الجنوبية كما أن مصير الشطر الجنوبى وشبه الجزيرة الكورية يعتمد على ما إذا كانت سول ستستغل الفرصة بشكل ناجح.

وقال مون "إن ما يتمنى تحقيقه خلال هذه الفترة القصيرة هو تحقيق تحول كبير فشل العالم فى تحقيقه حتى الآن، وهذا يفسر سبب أننا ربما لا نشعر بالتفاؤل إزاء النتيجة، ولكن يجب أن نتسم بالحذر خلال هذه العملية".

وجاءت تصريحات مون بعد أسبوع من إجراء مبعوثيه محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون فى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج حيث وافق كيم على عقد قمة ثالثة بين الكوريتين فى أواخر الشهر المقبل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دبلوماسى يحذر ترامب: بيونج يانج ليست كتلفزيون الواقع

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تزور واشنطن للتشاور حول بيونج يانج

"يونهاب": بيونج يانج تواصل تصريحاتها الهجومية رغم قمتها المحتملة مع واشنطن

رئيس كوريا الجنوبية

أخبار كوريا الجنوبية

إجراء حوار ناجح

كوريا الشمالية

بيونج يانج




لا تفوتك
الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة