رئيس قطاع الخزانات بالرى يتفقد قناطر إسنا للتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة

تفقد المهندس أشرف حبيشى، رئيس قطاع الخزانات بوابات مفيض اسنا والبالغ عددها 11 بوابة، للتأكد من أنها تعمل بحالة جيدة فى إمرار التصرفات المطلوبة والتى تبلغ 7 آلاف متر مكعب فى الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة تقوم حاليا من خلال العقد مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى بتجفيف الفتحة رقم 11 لفحص المواد المصنعة للبوابة رقم 11 وإجراء الاختبارات الكيميائية والفيزيقية للخامات المصنعة للبوابة وقياس سمك البوابات والحمايات والكاوتش القاطع للمياه وكذا الفتحة رقم 6 لفك الجير بوكس ولوحات التحكم ولوحات القدرة ومجموعة صناديق التروس والكتاين لعمل الاختبارات اللازمة عليها من خلال لجنة مشتركة من الإدارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى وكلية الهندسة جامعة القاهرة والمكتب الاستشارى ( بيسر ) تمهيدا لتنفيذ عقد المرحلة الثانية من عقد تحديث وتطوير أنظمة التحكم الكامل لتشغيل بوابات المفيض وربطها بغرفة التحكم المركزى (نظام الاسكادا).

الجدير بالذكر أن الأهوسة الملاحية الملحقة بالقناطر تعمل بحالة ممتازة فى استيعاب كافة الوحدات الملاحية المارة من خلالها ، حيث بلغ عدد البواخر السياحية المارة أمس 43 مركب.