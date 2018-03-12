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رئيس قسم طب الأطفال بجامعة جيفوا اليابانية يزور مستشفى الزهراء الجامعى

الإثنين، 12 مارس 2018 03:48 م
رئيس قسم طب الأطفال بجامعة جيفوا اليابانية يزور مستشفى الزهراء الجامعى ميستشفى الزهراء الجامعى





كتبت أمل علام
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زار الخبير اليابانى البروفوسير توشيوكى فوكو أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بجامعة جيفوا باليابان، قسم طب الأطفال بمستشفى الزهراء الجامعى التابع لكلية طب البنات جامعة الأزهر، بالتعاون مع قسم الأطفال بكلية الطب جامعة سوهاج.

وقالت الدكتورة عفاف قراعة رئيس قسم طب الأطفال بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إن هذا اللقاء تم تنظيمه برعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عطية نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وبحضور الدكتورة سمية الشاذلى عميدة الكلية، والدكتورة نيرة مفتاح وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سعاد عبد العال نائب مدير مستشفى الزهراء الجامعى.

وأضافت عفاف قراعة لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة تهدف إلى تبادل الخبرات والإطلاع على كل ما هو جديد وحديث فى مجالات طب الأطفال على مستوى العالم، مضيفة أن الزيارة شهدت إقبالا كبيرًا من أساتذة طب الأطفال بكليات الطب، إضافة لمشاركة أطباء وطبيبات من مستشفيات وزارة الصحة، ولفيف من شباب الأطباء وطلاب الفرق النهائية.


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خبير يابانى

مستشفى الزهراء الجامعى

العلاقات المصرية اليابانية

طب الاطفال




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