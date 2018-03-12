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رئيس حى الشرابية: تبليط 4 شوارع ضمن الخطة التنفيذية

الإثنين، 12 مارس 2018 07:00 ص
رئيس حى الشرابية: تبليط 4 شوارع ضمن الخطة التنفيذية المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة





كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء هشام يونس، رئيس حى الشرابية، أنه جار رصف وتبليط عدد من الشوارع الفرعية والرئيسية، وذلك ضمن تنفيذ الخطة التنفيذية للحى لللعام الجارى مشيرا إلى أنه يتم الآن تبليط 4 شوارع فرعية.

 

وأضاف رئيس حى الشرابية فى تصريحات خاصة، أنه يتم تركيب البلاط المتداخل بحارة الإسكندرانى، كما تم فك وتركيب البلاط بمتفرعات شارع مهمشة، وكذلك تم تركيب البلاط بحارتى على حسن والفولى المتفرعتان من أبو خليفة بمربع هاشم أغا.

وفى السياق أكد اللواء هشام يونس، أنه تم اعادة الشىء لأصله بشارع ترعة الجلاد الرئيس بعد إصلاح مواسير المياه.


 


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