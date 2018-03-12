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رئيس الوزراء اللبنانى يعلن عن مرشحى تيار المستقبل للانتخابات النيابية

الإثنين، 12 مارس 2018 03:10 م
رئيس الوزراء اللبنانى يعلن عن مرشحى تيار المستقبل للانتخابات النيابية رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى





وكالات الأنباء
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أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى عن أسماء مرشحى تيار المستقبل للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها يوم 6 مايو المقبل.

وقال الحريرى، أمس الأحد، خلال كلمة: "من يحب سعد الحريرى ينتخب لوائح المستقبل أينما كان فى كل لبنان وليعمل من صوته يوم الانتخاب خرزة زرقاء لتحمى لبنان".

وأضاف: "المرشحون سيكونون يدا واحدة فى الحملة الانتخابية، وبعدها سيعملون على تمثيل تيار المستقبل وقواعده ومشروعه للبنان أفضل".

وأوضح أن مشروعهم الانتخابى قائم على حماية الأمن الاجتماعى والعملة الوطنية والنهوض بالاقتصاد لإيجاد فرص العمل، منوها إلى أن "هذا الإعلان ليس إعلانا للوائح فاللوائح ستُعلَن لاحقا فى كل دائرة إنما هذا إعلان لمرشحى المستقبل".

 


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