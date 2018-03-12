رئيس الوزراء اللبنانى يستعرض مع نظيره الأرمينى آخر التطورات بلبنان والمنطقة

رئيس الوزراء اللبنانى يستعرض مع نظيره الأرمينى آخر التطورات بلبنان والمنطقةالإثنين، 12 مارس 2018 03:42 م
رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
بيروت (أ ش أ)
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استعرض رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى اليوم الاثنين، مع نظيره الأرمينى كارين كارابيتيان آخر التطورات فى لبنان والمنطقة،وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.
وشارك فى المحادثات عن الجانب اللبنانى وزير الثقافة غطاس خورى، ووزير الدولة لشئون المرأة جان أوجاسابيان، ومستشار الحريرى للشئون الأرمينية أرا سيسيريان .
وشارك عن الجانب الأرمينى وزير الاقتصاد سورين كاراين، ووزيرة المغتربين هرانوش هاجوبيان، ووزير الإدارة والتطوير دافيد لوكيان، ووزير الزراعة إيجناتياراكيليان، ونائب وزير الخارجية أرمان بابيكيان، ونائب وزير الطاقة الموارد الطبيعية هايك هاروتيونيان، والسفير الأرمنى فى لبنان سامويلمكريتشيان.
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