video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء اللبنانى يستعرض مع نظيره الأرمينى آخر التطورات بلبنان والمنطقة

الإثنين، 12 مارس 2018 03:42 م
رئيس الوزراء اللبنانى يستعرض مع نظيره الأرمينى آخر التطورات بلبنان والمنطقة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى





بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

استعرض رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى اليوم الاثنين، مع نظيره الأرمينى كارين كارابيتيان آخر التطورات فى لبنان والمنطقة،وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وشارك فى المحادثات عن الجانب اللبنانى وزير الثقافة غطاس خورى، ووزير الدولة لشئون المرأة جان أوجاسابيان، ومستشار الحريرى للشئون الأرمينية أرا سيسيريان .

وشارك عن الجانب الأرمينى وزير الاقتصاد سورين كاراين، ووزيرة المغتربين هرانوش هاجوبيان، ووزير الإدارة والتطوير دافيد لوكيان، ووزير الزراعة إيجناتياراكيليان، ونائب وزير الخارجية أرمان بابيكيان، ونائب وزير الطاقة الموارد الطبيعية هايك هاروتيونيان، والسفير الأرمنى فى لبنان سامويلمكريتشيان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. آلاف السيدات يشاركن فى مسيرة تضامنية مع المرأة السورية فى لبنان

باريس تمنح لبنان مساعدة عسكرية بقيمة 14 مليون يورو

1000 مرشح للانتخابات البرلمانية فى لبنان بينهم عدد قياسى من النساء

لبنان

اخبار لبنان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة