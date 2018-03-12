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دراسة بجامعة المنوفية تشجع مؤسسات التعليم بالاتجاه نحو التعليم التعاونى

الإثنين، 12 مارس 2018 01:23 م
دراسة بجامعة المنوفية تشجع مؤسسات التعليم بالاتجاه نحو التعليم التعاونى جانب من لجنة المناقشة





المنوفية - محمود شاكر
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حصلت الباحثة سمر جمال طاحون على درجة الماجيستير فى تخصص تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية جامعة المنوفية فى رسالة بعنوان: " إدارة أنشطة التعليم التعاونية والتشاركية القائمة على بعض تطبيقات جوجل وأثرها على التحصيل المعرفى والإدارك المهارى ومهارات اتخاذ القرار لدى طلاب تكنولوجيا التعليم".

 

وتلخصت الدراسة فى البحث عن إجابات علمية حول التصميم التعليمى للمحتوى الإلكترونى القائم على إستراتيجية التعلم التعاونى وإثره على إدارة أنشطة بعض تطبيقات جوجل ومدى تنمية الجانب المعرفى الخاص بمهارت البرمجة بلغة الفيجوال بيزيد دوت نت عند طلاب الفرقة الأولى تكنولوجيا التعليم.

 

وأشارت الباحثة، إلى أن هذا البحث تعود أهميته فى تعريف المعلمين ومصممى التعليم الإلكترونى بأنشطة التعليم التعاونية وأثرها على التحصيل المعرفى والأداء المهارى ومهارات اتخاذ القرار.

 

وفى ضوء الدراسة توصلت الباحثة سمر طاحون إلى عددًا من التوصيات الهامة نذكر منها أهمية تصميم بعض أنشطة التعلم فى مجال تكنولوجيا التعليم وفق إستراتيجية التعلم التشاركى/ التعلم التعاونى، وأهمية تصميم بعض الموضوعات الدراسية فى مجال تكنولوجيا التعليم فى شكل مشروعات تعليمية يقوم الطلاب بتنفيذها وفق إستراتيجية التعليم التعاونى، وضرورة تأهيل طلاب كليات التربية النوعية تخصص تكنولوجيا التعليم على استخدام استراتيجيات التعلم التعاونى فى تنفيذ وإدارة الأنشطة التعليمية.

 

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد عطية أستاذ تكنولوجيا التعليم كلية البنات جامعة عين شمس مشرفــًا والدكتور عبد القادر عبد المنعم أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد كلية التربية النوعية جامعة المنوفية مشرفــًا والدكتور أيمن فوزى خطاب أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد كلية التربية النوعية جامعة المنوفية مناقشــًا والدكتور عبد العزيز طلبة أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة المنصورة والدكتور مصطفى سلامة مدرس تكنولوجيا التعليم كلية التربية النوعية جامعة المنوفية.


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